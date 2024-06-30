На Змеиногорском тракте под Барнаулом образовалась пробка из-за крестного хода

Водители объезжают людей по оставшейся полосе

30 июня 2024, 16:28, ИА Амител

Крестный ход / Фото: "Инцидент Барнаул"

Большая пробка образовалась на Змеиногорском тракте из-за крестного хода. Кадры с места событий опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Напомним, что крестный ход в Коробейниково к иконе Божией Матери – Покровительнице Алтайской земли стартовал сегодня, 30 июня. Он продлится до 7 июля. За это время паломники преодолеют 250 км и, помимо Барнаула, пройдут через Бураново, Калманку, Белояровку, Алейск, Усть-Пристань и, наконец, прибудут в Коробейниково.

Судя по снимкам, ход замедлил движение транспортных средств. Люди идут по одной полосе, тогда как автомобилям приходится проезжать по оставшейся.