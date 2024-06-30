На Змеиногорском тракте под Барнаулом образовалась пробка из-за крестного хода
Водители объезжают людей по оставшейся полосе
30 июня 2024, 16:28, ИА Амител
Крестный ход / Фото: "Инцидент Барнаул"
Большая пробка образовалась на Змеиногорском тракте из-за крестного хода. Кадры с места событий опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Напомним, что крестный ход в Коробейниково к иконе Божией Матери – Покровительнице Алтайской земли стартовал сегодня, 30 июня. Он продлится до 7 июля. За это время паломники преодолеют 250 км и, помимо Барнаула, пройдут через Бураново, Калманку, Белояровку, Алейск, Усть-Пристань и, наконец, прибудут в Коробейниково.
Судя по снимкам, ход замедлил движение транспортных средств. Люди идут по одной полосе, тогда как автомобилям приходится проезжать по оставшейся.
17:41:28 30-06-2024
Высказаться бы на эту тему, но вот эти... они же обидчевые...
17:49:58 30-06-2024
Была сегодня свидетелем шествия, очень много паломников разных возрастов, и стар и млад. Маленьких детей на колясках везли.
11:35:13 01-07-2024
Гость (17:49:58 30-06-2024) Была сегодня свидетелем шествия, очень много паломников разн... какой кошмар... нужно лишать таких родителей всех прав, а деток отдавать в адекватные семьи!
18:43:44 30-06-2024
Нарушений ПДД нет? Все в порядке
20:33:31 30-06-2024
А организация шествия какая-то была, или просто захотели и пошли? А если в колонне автомобилей попадётся идиот, который выкрутит руль в сторону шествия и поедет по людям - что тогда?
20:58:42 30-06-2024
Этим, законы, как Божьи, так и гражданские не писаны. Что сказать, кто пока правит балом на земле, тот допускает беззаконие, подленько приписывая это Богу.
21:32:21 30-06-2024
Проехали , видели крёстный ход, много мужчин и женщин, детки, одна женщина на электровелосипеде с детками, ну и сзади группа поддержки на машинах. Спереди гаи и сзади гаи. Проехали за 3 минуты, район окончания Барнаула, где камера висит . всё культурно идут поют, кто то крестится, батюшки во главе. А вот в пятницу при выезде из Барнаула вот там пробка была километра 4 . а это так людям интересно было , что за шествие, вот и притормаживали...
23:16:17 30-06-2024
эта фотка сделана не доезжая до "октябрьского садовода"?
23:48:17 30-06-2024
Если ведут детей под палящим солнцем, таких нужно лишать родительских прав, детей в детдома. Не должно быть несовершеннолетних на таких мероприятиях.