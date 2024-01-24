Такой день. Продажа "Алтайвагона" и депутат АКЗС, который может лишиться мандата

О главных событиях региона за 24 января

24 января 2024, 23:59, ИА Амител

Ночное небо и зимний лес / Фото: unsplash.com

Алтайский завод "Алтайвагон", третий по величине в России среди крупных вагоностроительных предприятий, продали группе компаний "Талтэк". Актив оценивается в диапазоне 15-23 млрд рублей.

Депутат Алтайского Заксобрания от КПРФ Евгений Хорошилов может лишиться мандата из-за якобы написанного им заявления о выходе из фракции коммунистов. Об этом стало известно amic.ru.

Стоимость квартир в строящихся домах Барнаула в ближайшее время может вырасти до 10%. Дело в том, что после новогодних каникул российские банки стали брать с застройщиков комиссии за выдачу льготных ипотек. Региональные девелоперы пока "на паузе": они ведут переговоры с кредитными организациями, договариваясь об условиях сотрудничества. Между тем горожане уже ощутили последствия нововведений: получить льготный кредит практически невозможно, и ипотеку на новостройки выдают на общих основаниях, под колоссальные проценты.