Такой день. Продолжение метелей на Алтае и рост аренды новогодних коттеджей

О главных событиях региона за 12 ноября

12 ноября 2024, 23:45, ИА Амител

Закат зимой / Фото: unsplash.com / Denys Nevozhai

В Алтайском крае 13, 14 и 15 ноября будет практически одинаковая погода: метели, снег, гололедица и минусовая температура. В Барнауле в эти три дня будет небольшой снег и сильная гололедица. Температура ожидается примерно такая же, как по краю: около -13 градусов ночью и -7 градусов днем.

В столице края уже несколько лет наблюдают высокий спрос на аренду домов и коттеджей в новогодние праздники. Тренд, заданный пандемией коронавируса, удержал позиции и в 2024-м. Сейчас, как отмечают собственники жилья, более половины вариантов, представленных на рынке, уже сданы. По словам арендодателей, барнаульцы чаще всего ищут компактные, современные, укомплектованные дома, расположенные в удалении от других строений. Но такие варианты "разошлись" в конце лета. Какие предложения еще доступны – в материале amic.ru.

Почему "желтит" amic и насколько продажна журналистика, рассказала главный редактор ИА "Амител" Елена Пацар в "Переговорке" на amic.ru. В честь 25-летия портала его руководитель раскрыла несколько секретных секретов, которые давным-давно выспрашивали наши читатели. Зачем мы так часто пишем о магнитных бурях, боятся ли журналисты, что их заменит искусственный интеллект, как в редакции относятся к злым и критичным комментариям. Почему главный редактор съеживается от слова "портал" и зачем она провоцирует в коллективе частые споры – смотрите и читайте.