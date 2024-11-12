Золотая ночь. Аренда "новогодних" коттеджей подорожала в Барнауле до 150 тыс. рублей

Большинство интересных вариантов забронировано несколько месяцев назад

12 ноября 2024, 12:45, ИА Амител

Новогодние украшения / Фото: amic.ru

В столице края уже несколько лет наблюдают высокий спрос на аренду домов и коттеджей в новогодние праздники. Тренд, заданный пандемией коронавируса, удержал позиции и в 2024-м. Сейчас, как отмечают собственники жилья, более половины вариантов, представленных на рынке, уже сданы. По словам арендодателей, барнаульцы чаще всего ищут компактные, современные, укомплектованные дома, расположенные в удалении от других строений. Но такие варианты "разошлись" в конце лета. Какие предложения еще доступны – в материале amic.ru.

Три по 50

В Барнауле рынок посуточной аренды домов и коттеджей невелик: сейчас для бронирования доступно 50 вариантов. Годом ранее их было 60. "Уход" десятка объектов предприниматели связывают с особенностью бизнеса и новыми тенденциями. В основном рынок покинули "гиганты": коттеджи 350-500 квадратных метров, которые стали неинтересны арендаторам.

"Крупные объекты стали приносить убытки. Эти дома требуют круглогодичного обслуживания. Чего стоит только поддержание тепла в такой "махине": топить приходится ежедневно, а снять дом могут лишь раз в неделю (речь о холодном времени года. – Прим. ред.). Или две. Или вообще раз в месяц. Лет 10-12 назад такие объекты были очень востребованы – других вариантов было не найти. Теперь же компании, семьи хотят небольшой дом 70-100 квадратных метров без бассейна, хаммама, бильярдной. Из требуемых опций – баня на участке и зона мангала или барбекю", – рассказывает amic.ru собственник арендного коттеджа Андрей.

Он отмечает, что стоимость новогодней ночи в съемных домах – от 30 тыс. рублей. Самый распространенный ценник – 50 тыс. рублей. Однако владельцы (или управляющие) редко сдают недвижимость на сутки: чаще всего барнаульцам предлагают арендовать коттедж на два-три дня.

Вот и получается, что новогодний отдых обойдется в 100-150 тыс. рублей в зависимости от количества дней. Годом ранее максимальная ставка составляла 120 тыс. рублей за трое суток. Интересно, что арендовать дома могут далеко не все желающие.

"Редко сдают недвижимость молодым людям до 21 года. Среди других распространенных правил – курить разрешено только вне дома, шуметь – до 22:00. Исключение – новогодняя ночь, когда закон тишины не действует. Часто запрещают брать с собой домашних животных. Все это дает небольшую гарантию, что после вечеринки дому не потребуется капитальный ремонт", – шутит Андрей.

Своя стабильность

Особенность новогодней аренды в том, что один дом на праздники отдыхающие (семьи, коллективы, компании) могут снимать годами, рассказывает владелица коттеджа Анастасия. Нередко собственники сами задолго до начала сезона звонят постоянным арендаторам и только после их ответа формируют новогодние тарифы.

"Цены, разумеется, ежегодно корректируются. Но ведь все дорожает: продукты, коммунальные услуги, товары для дома, ремонта и многое другое. Мы подняли ставку на 10 тыс. рублей за сутки: в прошлом году было 30 тыс. рублей в новогодние праздники, теперь – 40 тысяч. 31 декабря и 1 января у нас заняты: на эти дни уже три года приезжает одна и та же компания. Но зато есть свободные даты на первые числа 2025 года, хотя звонков поступает много", – говорит Анастасия.

По ее словам, наиболее дорого сдают объекты в окружении леса: на Горе, в Булыгино, садоводстве за ТЦ "Волна". Если же объект удален от других – это еще один большой плюс.

"Все хотят уединения, обособленности. Но пока в городе хороших и качественных по сервису предложений мало, чтобы удовлетворить весь спрос. Предприниматели, готовые вложиться в отдых, лучше построят базу с небольшими домиками где-нибудь на природе, в лесу, рядом с водоемом. Целенаправленно строить дома-коттеджи для аренды мало кто решится. Поэтому в ближайшие годы не стоит ожидать количественного изменения предложений. А вот качественного – да. Уверена, что собственники существующих объектов все-таки начнут делать в них качественный и современный ремонт, чтобы соответствовать запросам арендаторов", – отмечает Анастасия.