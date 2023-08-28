Такой день. Проект двух парков в Барнауле и призыв не дать снести Новый рынок
О главных событиях Алтайского края
28 августа 2023, 23:40, ИА Амител
Депутат АКЗС Сергей Булаев прокомментировал информацию по сносу здания Нового рынка в Барнауле, которая ранее появилась в СМИ. Он подчеркнул, что этого нельзя допустить, поскольку он востребован и это альтернатива торговым сетям. К примеру, там продаются продукты, которых в сетях не найти, в летние месяцы можно купить местные овощи, фрукты, ягоды и зелень, там покупают недорогую одежду и обувь.
Лидер регионального отделения "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Елена Хрусталева сняла свою кандидатуру с выборов губернатора Алтайского края и призвала сплотиться вокруг команды губернатора Виктора Томенко.
Барнаульская мэрия готова направить 4,1 млн рублей на разработку и корректировку проектно-сметной документации первого этапа благоустройства парка им. Ленина и третьего этапа парка "Юбилейный". Все работы подрядчик должен выполнять до 18 января 2024 года.
06:45:40 29-08-2023
ни дня без Булаева... а где он был до предвыборной гонки и с какой целью молчал?
08:49:17 29-08-2023
Элен без ребят (06:45:40 29-08-2023) ни дня без Булаева... а где он был до предвыборной гонки и с... ни секунды без него, активация Булаева произошла незаметно, путем нажатия кнопки "ентер".
08:05:54 29-08-2023
Где он там фрукты увидел... Одна палатка и цены заоблачные....
18:30:13 29-08-2023
no name (08:05:54 29-08-2023) Где он там фрукты увидел... Одна палатка и цены заоблачные..... а ты сам там хоть один раз был?
07:33:09 30-08-2023
Дело не в личности депутата. Он поднял тему, значимую для жителей не только Барнаула, но и пригорода города. Остальные депутаты молчат. Новый рынок - это значимый социальный объект для людей. Я что- то не слышала, чтобы в Москве стали ликвидировать рынки! Неужели девелоперам не хватает места для их новостроек? На нужды людей им наплевать? На то, что кроме овощей,фруктов, одежды люди обеспечены рабочими местами! Для некоторых это единственный источник заработка. Лишать людей этого ради постройки двух- трёх высоток- недопустимо и аморально. Тема поднята актуально. Может городские и краевые власти услышат голос народа, примут правильное решение и урежут аппетиты девелоперов.
08:08:51 30-08-2023
Ирина (07:33:09 30-08-2023) Дело не в личности депутата. Он поднял тему, значимую для жи... Ирина! Ваши жизненные мысли абсолютно не доступны для капиталиста.Поэтому вбросы по сносу здания Нового рынка - это начало подготовки.