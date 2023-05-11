Такой день. Проект развития кинематографии на Алтае и сотни отремонтированных школ

О главных событиях Алтайского края за 10 мая

11 мая 2023, 00:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Проект стратегии развития кинематографии с 2024 по 2034 год создали в Алтайском крае. Документ предусматривает развитие инфраструктуры для съёмок фильмов и подготовку необходимых кадров, а также развитие киносети с использованием опыта Якутии.

В Алтайском крае за последние пять лет отремонтировали почти 450 школ, заявил губернатор Виктор Томенко во время рабочего визита в Мамонтовский район 10 мая. Глава региона, в частности, побывал в селе Островном, где осмотрел недавно отремонтированную за 47 млн рублей школу.

10 мая 2022 года в Барнауле частично закрыли путепроводы на Новом рынке и начались первые работы на объекте. С тех пор прошло ровно 12 месяцев, ремонт сейчас в самом разгаре, он должен завершиться к декабрю 2023 года. Amic.ru вспомнил, как закрывался мост и что было сделано за год работ.