Такой день. Проект высоток на Речном вокзале и изменение схемы движения в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 27 июня

28 июня 2024, 00:03, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

В барнаульском парке "Изумрудный" в августе 2024 года построят пешеходный фонтан. Соответствующий тендер на сайте госзакупок разместило КГКУ "Фонд имущества Алтайского края", в ведении которого находится парк.

Этажность двух высоток, которые планируется построить на Речном вокзале, снизилась в полтора раза. Если ранее здесь собирались построить два небоскреба в 44 этажа, то теперь будет возведено две высотки в 27 этажей. Новый проект "Селфстроит" презентовал на градсовете 27 июня.

Схема движения в Барнауле изменится из-за строительства трехуровневой транспортной развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов. Произойдет это в первой декаде июля. Действующее транспортное кольцо перенесут. Сейчас дорожники прокладывают участок дороги, который и станет частью нового кольца. Где оно будет находиться и когда планируют завершить самый крупный за последние десять лет дорожный проект в регионе, краевым СМИ рассказали на выездной планерке на месте строящейся развязки.