Такой день. Противопожарный режим и праздники без салютов на Алтае

О главных событиях региона за 26 апреля

27 апреля 2024, 00:00, ИА Амител

Озеро в горах / Фото: unsplash.com

С 27 апреля в Алтайском крае начнет действовать особый противопожарный режим. Будут запрещены использование открытого огня, разведение костров, в том числе для приготовления еды, пал травы, посещение гражданами лесов, проведение огневых и пожароопасных работ вне производственных помещений и прочее. Нарушение требований постановлений приведет к штрафу.

Душила, била головой о пол, плевала в лицо и заставляла извиняться: свою историю жестокого избиения несовершеннолетней племянницы в школе рассказала жительница Алтайского края в соцсетях. По словам женщины, она пошла на этот шаг, потому что дракой дело не ограничилось: ребенка якобы продолжают третировать, караулят возле дома, а руководство учебного заведения бездействует. К проблеме подключилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, региональный СК начал проверку. С родственниками подростков и директором школы удалось поговорить amic.ru.

В Алтайском крае отменили салюты на Первомай и День Победы, а также шествие "Бессмертного полка".