Била головой о стену и душила. Конфликтом в школе на Алтае занялись СК и прокуратура

По словам одной мамы, ее дочь стала жертвой буллинга. Вторая сторона говорит, что они опасаются за здоровье ребенка: девочке поступают угрозы

26 апреля 2024, 14:00, ИА Амител

Девушки в слезах / Фото: unsplash.com / Go to Ben White's profile Ben White

Душила, била головой о пол, плевала в лицо и заставляла извиняться: свою историю жестокого избиения несовершеннолетней племянницы в школе рассказала жительница Алтайского края в соцсетях. По словам женщины, она пошла на этот шаг, потому что дракой дело не ограничилось: ребенка якобы продолжают третировать, караулят возле дома, а руководство учебного заведения бездействует. К проблеме подключилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, региональный СК начал проверку. С родственниками подростков и директором школы удалось поговорить amic.ru.

Недетские разборки в туалете (версия Ирины)

6 февраля 2024 года Ирина из села Новичиха говорит, что не забудет никогда. Около 11 часов ей позвонила дочь Оксана (имена детей и родителей изменены). Она рыдала навзрыд и долго не могла сказать, что стряслось. Когда женщина поняла, что ее девочку избили, она бросилась домой. Ребенок был в шоковом состоянии, рассказывает Ирина.

"Это был трясущийся комочек с таким страхом в глазах, какой не передать словами. На шее красные следы и кровоподтеки, все ногти до единого переломаны. До головы она даже не давала дотронуться. Я спрашивала, что она такое натворила, за что могли так избить? Кое-как добилась, что это все устроила Лена, которая учится в классе постарше. Так она требовала извинений. За что – пояснять не стала. Швырнула в Оксану мусорное ведро, потом душила, била головой о стены и пол, плюнула в лицо", – вспоминает со слезами мама.

Школьница рассказала, что все это случилось на перемене, когда она зашла в туалет, где в это время курили вейпы девочки на год старше. Лена скомандовала всем выйти, чтобы выяснить отношения один на один.

После конфликта Оксана пошла к классному руководителю. Учитель отвела ее к социальному педагогу Светлане Солодовниковой, туда же вызвали и Лену. С девочками поговорили. Медицинского работника и инспектора ПДН вызывать не стали. Мамам девочек тоже не сообщили. Однако Оксану отправили домой. Как подчеркивает Ирина – одну, без сопровождения взрослых, в состоянии истерики, в 30-градусный мороз.

"Я набрала Светлане Солодовниковой – мы дружили, – чтобы выяснить причину конфликта. И услышала, что моя дочь – не подарок, а заявление в полицию писать смысла нет, иначе на нас напишут встречное и Оксанку поставят на учет. Обидчице якобы ничего не будет, потому что она уже там состоит. И снимать побои смысла нет. Я сказала, что у ребенка болит голова и нужно исключить сотрясение мозга. Ответ теперь уже бывшей подруги шокировал: если сотрясение подтвердится, скажите, что она упала, когда шла по дороге, – продолжает свой рассказ Ирина. – Школа хотела всячески откреститься от конфликта".

Не белая и не пушистая

После Светлана Солодовникова еще раз заявила Ирине, что крайних искать смысла нет, конфликт исчерпан.

"Но на этом история не закончилась. Над дочкой начали издеваться в школе, попытались сделать изгоем. Учителя не вмешивались. Классный руководитель ответила: "У меня 30 детей, бегать за каждым я не могу". Самое страшное – к конфликту подключились взрослые. Моей Оксане решили "раскрыть глаза" и прислали сообщение, что она мне не родная. Я воспитываю ее с двух месяцев и люблю всей душой. Об удочерении хотела рассказать после совершеннолетия, но человеческая жестокость не знает границ. Всего этого можно было бы избежать, если бы школа пресекла конфликт на корню", – уверена женщина.

Ирина обратилась в прокуратуру Новичихинского района. Там ей посоветовали еще раз попытаться решить конфликт в кабинете у директора. В этот же день женщина потребовала администрацию школы объяснить свое бездействие.

Участников конфликта вызвали к директору и взяли письменные объяснения. Официальный ответ Ирине пришел через месяц: "В конфликте участвовали обе несовершеннолетние, оскорбляли друг друга и применяли физическую силу. Классный руководитель и социальный педагог действовали в рамках должностной инструкции. Медицинского работника не вызвали, потому что видимых повреждений не было. То, что не поставили в известность взрослых и отпустили несовершеннолетнюю, признают – недоработка. Но педагоги уже понесли наказание "в рамках трудового законодательства".

"На несколько недель все затихло. А потом началось снова. Оксана боится ходить в школу, боится выходить из дома. А я очень переживаю за нее. 25 апреля я написала заявление в полицию, потому что дальше так продолжаться не может. В дежурной части мне сказали: "Так еще же ничего не случилось". Куда бежать и у кого просить защиты, я не знаю", – рассказывает Ирина.

Обещают переломать руки и ноги (версия Татьяны)

Мама Елены, Татьяна, свою дочь не оправдывает, но подчеркивает: в конфликте виноваты обе девочки. Обе и пострадали. У Лены тоже были поцарапаны лицо и шея, выдраны волосы, она жаловалась на головную боль. Татьяна говорит, что тоже думала пойти на медосвидетельствование. Но надеялась, что удастся решить вопрос мирно. Также она уверена, что травли, о которой говорят родные Оксаны, нет.

"Я за свою не заступаюсь. Но виноваты обе. И никакой травли не было, я не знаю, зачем сейчас, спустя столько времени, в социальных сетях начали выставлять Оксану жертвой, а мою дочь садисткой и агрессором, ведь мы все уже решили. Меня с дочкой несколько раз вызывали в школу, и конфликт полностью был исчерпан", – говорит Татьяна.

Старшая сестра Елены, Наталья, говорит, что Оксана много раз оскорбляла и Елену, и ее семью в социальных сетях, что и вызвало в итоге агрессию. Девушка тоже уверяет, что конфликт был решен еще зимой и девчонки якобы после даже помирились. Но потом в ситуацию вмешались взрослые и пожар снова вспыхнул.

"В соцсетях какая-то родственница Ирины, которая нам даже не знакома, пишет ужасные вещи о нашей семье. Утверждает, что мы неблагополучные. Что дочь состоит на учтете в ПДН. Это все вранье, но вся эта грязь продолжает литься. И она добилась своей цели: нам начали поступать угрозы. Вчера позвонила мама одноклассницы Лены и сказала, что переломает дочери руки и ноги за то, что она натворила. Нам хоть из деревни уезжай", – рассказывает мама Елены.

Женщина зафиксировала все эти сообщения и намерена обращаться в суд за защитой от клеветы и публичных оскорблений.

"И ведь мне в лицо Ирина улыбается, здоровается. Но зачем тогда льют эту грязь на мою семью? На каком основании взрослая женщина, которая якобы тетя Оксаны, пишет моей несовершеннолетней дочери? Но я не буду опускаться до ее уровня, а решу вопросы цивилизованно: через правоохранительные органы", – говорит Татьяна.

В конфликте разберутся СК и прокуратура

Именно пост родственницы Ирины в социальных сетях о ситуации в Новичихинской школе и бездействии ее сотрудников привлек внимание главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. История настолько впечатлила чиновницу, что она пообещала обратиться для разбирательств в Генпрокуратуру.

Следственный комитет России по Алтайскому краю тоже объявил о доследственной проверке по статье "Халатность". Сейчас устанавливают все обстоятельства конфликта. На контроль ситуацию взял и прокурор региона. В Новичиху 25 апреля выехала уполномоченная по правам ребенка Ольга Казанцева, чтобы лично встретиться со всеми участниками этой истории.

"Хочу встретиться с педагогами, со школьниками, которые участвовали в конфликте, с их родителями. Нельзя закрывать глаза на случившееся, потому что это может стать почвой для новых конфликтов и агрессии", – написала Казанцева на своей странице в ВК.

Между тем директор школы Елена Левшина пояснила amic.ru, что в социальных сетях история подана в искаженном виде: "Информация абсолютно не соответствует действительности".

"Матери был дан официальный ответ. Разбирательство по конфликту было, с детьми была проведена профилактическая работа, и конфликт между детьми был урегулирован. О драке на момент разбирательства речи не шло. Конфликт на уровне школы был прекращен. Сейчас эти девочки между собой не общаются.

Видимых повреждений не было, не были сняты побои, мать ни в больницу, ни в полицию, чтобы зафиксировать якобы такой жестокий факт издевательства над ребенком, не обращалась. Девочка на следующий день пришла в школу. Все было нормально.

Мы разобрали этот конфликт, объяснили, что не стоит так выяснять отношения. Нужно уметь договариваться или искать помощи у взрослых. Школа – это организм, где дети учатся общаться, и наша задача научить их этому. Но не делать это публичным достоянием", – прокомментировала происходящее Елена Левшина.

Комментарий психолога

Уровень агрессии в обществе сегодня в стране зашкаливает, говорит психолог Светлана Смирнова. А дети лишь копируют поведение взрослых и транслируют то, что им привили в семье. Драки в школах были всегда, но они не доходили до таких масштабов, о которых сейчас регулярно рассказывают в СМИ.

"Зачастую сами взрослые продолжают раздувать конфликт, доводя его до масштабов катастрофы. И уже сами взрослые ведут себя как дети. Они забывают, что такое воспитание, уже между родителями возникает соперничество и желание доказать свое превосходство. Это плохой пример. Нужно показывать, как можно дружить. Раньше были третейские судьи, которые являлись в деревне авторитетом и примером для окружающих. К этим мудрецам обращались за советом и с просьбой разрешить конфликт. И этим семьям тоже нужен вменяемый человек, который будет беседовать, поможет договориться, а самое главное – расскажет им о последствиях и будущем, которое ждет эти семьи, если они продолжат упорствовать. Нужно не бороться, а искать точки соприкосновения", – объясняет Светлана Смирнова.

Психолог рекомендует просто любить своих детей: конфликты и агрессию на сверстников выплескивают те, кого обижают дома. Они ищут более слабых, чтобы отыграться. Это компенсация обиды на родителей.