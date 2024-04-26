Била головой о стену и душила. Конфликтом в школе на Алтае занялись СК и прокуратура
По словам одной мамы, ее дочь стала жертвой буллинга. Вторая сторона говорит, что они опасаются за здоровье ребенка: девочке поступают угрозы
26 апреля 2024, 14:00, ИА Амител
Душила, била головой о пол, плевала в лицо и заставляла извиняться: свою историю жестокого избиения несовершеннолетней племянницы в школе рассказала жительница Алтайского края в соцсетях. По словам женщины, она пошла на этот шаг, потому что дракой дело не ограничилось: ребенка якобы продолжают третировать, караулят возле дома, а руководство учебного заведения бездействует. К проблеме подключилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, региональный СК начал проверку. С родственниками подростков и директором школы удалось поговорить amic.ru.
Недетские разборки в туалете (версия Ирины)
6 февраля 2024 года Ирина из села Новичиха говорит, что не забудет никогда. Около 11 часов ей позвонила дочь Оксана (имена детей и родителей изменены). Она рыдала навзрыд и долго не могла сказать, что стряслось. Когда женщина поняла, что ее девочку избили, она бросилась домой. Ребенок был в шоковом состоянии, рассказывает Ирина.
"Это был трясущийся комочек с таким страхом в глазах, какой не передать словами. На шее красные следы и кровоподтеки, все ногти до единого переломаны. До головы она даже не давала дотронуться. Я спрашивала, что она такое натворила, за что могли так избить? Кое-как добилась, что это все устроила Лена, которая учится в классе постарше. Так она требовала извинений. За что – пояснять не стала. Швырнула в Оксану мусорное ведро, потом душила, била головой о стены и пол, плюнула в лицо", – вспоминает со слезами мама.
Школьница рассказала, что все это случилось на перемене, когда она зашла в туалет, где в это время курили вейпы девочки на год старше. Лена скомандовала всем выйти, чтобы выяснить отношения один на один.
После конфликта Оксана пошла к классному руководителю. Учитель отвела ее к социальному педагогу Светлане Солодовниковой, туда же вызвали и Лену. С девочками поговорили. Медицинского работника и инспектора ПДН вызывать не стали. Мамам девочек тоже не сообщили. Однако Оксану отправили домой. Как подчеркивает Ирина – одну, без сопровождения взрослых, в состоянии истерики, в 30-градусный мороз.
"Я набрала Светлане Солодовниковой – мы дружили, – чтобы выяснить причину конфликта. И услышала, что моя дочь – не подарок, а заявление в полицию писать смысла нет, иначе на нас напишут встречное и Оксанку поставят на учет. Обидчице якобы ничего не будет, потому что она уже там состоит. И снимать побои смысла нет. Я сказала, что у ребенка болит голова и нужно исключить сотрясение мозга. Ответ теперь уже бывшей подруги шокировал: если сотрясение подтвердится, скажите, что она упала, когда шла по дороге, – продолжает свой рассказ Ирина. – Школа хотела всячески откреститься от конфликта".
Не белая и не пушистая
После Светлана Солодовникова еще раз заявила Ирине, что крайних искать смысла нет, конфликт исчерпан.
"Но на этом история не закончилась. Над дочкой начали издеваться в школе, попытались сделать изгоем. Учителя не вмешивались. Классный руководитель ответила: "У меня 30 детей, бегать за каждым я не могу". Самое страшное – к конфликту подключились взрослые. Моей Оксане решили "раскрыть глаза" и прислали сообщение, что она мне не родная. Я воспитываю ее с двух месяцев и люблю всей душой. Об удочерении хотела рассказать после совершеннолетия, но человеческая жестокость не знает границ. Всего этого можно было бы избежать, если бы школа пресекла конфликт на корню", – уверена женщина.
Ирина обратилась в прокуратуру Новичихинского района. Там ей посоветовали еще раз попытаться решить конфликт в кабинете у директора. В этот же день женщина потребовала администрацию школы объяснить свое бездействие.
Участников конфликта вызвали к директору и взяли письменные объяснения. Официальный ответ Ирине пришел через месяц: "В конфликте участвовали обе несовершеннолетние, оскорбляли друг друга и применяли физическую силу. Классный руководитель и социальный педагог действовали в рамках должностной инструкции. Медицинского работника не вызвали, потому что видимых повреждений не было. То, что не поставили в известность взрослых и отпустили несовершеннолетнюю, признают – недоработка. Но педагоги уже понесли наказание "в рамках трудового законодательства".
"На несколько недель все затихло. А потом началось снова. Оксана боится ходить в школу, боится выходить из дома. А я очень переживаю за нее. 25 апреля я написала заявление в полицию, потому что дальше так продолжаться не может. В дежурной части мне сказали: "Так еще же ничего не случилось". Куда бежать и у кого просить защиты, я не знаю", – рассказывает Ирина.
Обещают переломать руки и ноги (версия Татьяны)
Мама Елены, Татьяна, свою дочь не оправдывает, но подчеркивает: в конфликте виноваты обе девочки. Обе и пострадали. У Лены тоже были поцарапаны лицо и шея, выдраны волосы, она жаловалась на головную боль. Татьяна говорит, что тоже думала пойти на медосвидетельствование. Но надеялась, что удастся решить вопрос мирно. Также она уверена, что травли, о которой говорят родные Оксаны, нет.
"Я за свою не заступаюсь. Но виноваты обе. И никакой травли не было, я не знаю, зачем сейчас, спустя столько времени, в социальных сетях начали выставлять Оксану жертвой, а мою дочь садисткой и агрессором, ведь мы все уже решили. Меня с дочкой несколько раз вызывали в школу, и конфликт полностью был исчерпан", – говорит Татьяна.
Старшая сестра Елены, Наталья, говорит, что Оксана много раз оскорбляла и Елену, и ее семью в социальных сетях, что и вызвало в итоге агрессию. Девушка тоже уверяет, что конфликт был решен еще зимой и девчонки якобы после даже помирились. Но потом в ситуацию вмешались взрослые и пожар снова вспыхнул.
"В соцсетях какая-то родственница Ирины, которая нам даже не знакома, пишет ужасные вещи о нашей семье. Утверждает, что мы неблагополучные. Что дочь состоит на учтете в ПДН. Это все вранье, но вся эта грязь продолжает литься. И она добилась своей цели: нам начали поступать угрозы. Вчера позвонила мама одноклассницы Лены и сказала, что переломает дочери руки и ноги за то, что она натворила. Нам хоть из деревни уезжай", – рассказывает мама Елены.
Женщина зафиксировала все эти сообщения и намерена обращаться в суд за защитой от клеветы и публичных оскорблений.
"И ведь мне в лицо Ирина улыбается, здоровается. Но зачем тогда льют эту грязь на мою семью? На каком основании взрослая женщина, которая якобы тетя Оксаны, пишет моей несовершеннолетней дочери? Но я не буду опускаться до ее уровня, а решу вопросы цивилизованно: через правоохранительные органы", – говорит Татьяна.
В конфликте разберутся СК и прокуратура
Именно пост родственницы Ирины в социальных сетях о ситуации в Новичихинской школе и бездействии ее сотрудников привлек внимание главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. История настолько впечатлила чиновницу, что она пообещала обратиться для разбирательств в Генпрокуратуру.
Следственный комитет России по Алтайскому краю тоже объявил о доследственной проверке по статье "Халатность". Сейчас устанавливают все обстоятельства конфликта. На контроль ситуацию взял и прокурор региона. В Новичиху 25 апреля выехала уполномоченная по правам ребенка Ольга Казанцева, чтобы лично встретиться со всеми участниками этой истории.
"Хочу встретиться с педагогами, со школьниками, которые участвовали в конфликте, с их родителями. Нельзя закрывать глаза на случившееся, потому что это может стать почвой для новых конфликтов и агрессии", – написала Казанцева на своей странице в ВК.
Между тем директор школы Елена Левшина пояснила amic.ru, что в социальных сетях история подана в искаженном виде: "Информация абсолютно не соответствует действительности".
"Матери был дан официальный ответ. Разбирательство по конфликту было, с детьми была проведена профилактическая работа, и конфликт между детьми был урегулирован. О драке на момент разбирательства речи не шло. Конфликт на уровне школы был прекращен. Сейчас эти девочки между собой не общаются.
Видимых повреждений не было, не были сняты побои, мать ни в больницу, ни в полицию, чтобы зафиксировать якобы такой жестокий факт издевательства над ребенком, не обращалась. Девочка на следующий день пришла в школу. Все было нормально.
Мы разобрали этот конфликт, объяснили, что не стоит так выяснять отношения. Нужно уметь договариваться или искать помощи у взрослых. Школа – это организм, где дети учатся общаться, и наша задача научить их этому. Но не делать это публичным достоянием", – прокомментировала происходящее Елена Левшина.
Комментарий психолога
Уровень агрессии в обществе сегодня в стране зашкаливает, говорит психолог Светлана Смирнова. А дети лишь копируют поведение взрослых и транслируют то, что им привили в семье. Драки в школах были всегда, но они не доходили до таких масштабов, о которых сейчас регулярно рассказывают в СМИ.
"Зачастую сами взрослые продолжают раздувать конфликт, доводя его до масштабов катастрофы. И уже сами взрослые ведут себя как дети. Они забывают, что такое воспитание, уже между родителями возникает соперничество и желание доказать свое превосходство. Это плохой пример. Нужно показывать, как можно дружить. Раньше были третейские судьи, которые являлись в деревне авторитетом и примером для окружающих. К этим мудрецам обращались за советом и с просьбой разрешить конфликт. И этим семьям тоже нужен вменяемый человек, который будет беседовать, поможет договориться, а самое главное – расскажет им о последствиях и будущем, которое ждет эти семьи, если они продолжат упорствовать. Нужно не бороться, а искать точки соприкосновения", – объясняет Светлана Смирнова.
Психолог рекомендует просто любить своих детей: конфликты и агрессию на сверстников выплескивают те, кого обижают дома. Они ищут более слабых, чтобы отыграться. Это компенсация обиды на родителей.
"И обязательно объясняйте детям: это не ты плохой, потому что тебя бьют, а тот, кто это делает. Ты ему сочувствуй. Ему хуже, чем тебе, поэтому он дерется. Тот, кто бьет, он несчастный, его обижают и он ищет себе жертву, чтобы зло выместить. А тебя дома любят, поэтому у тебя хорошее настроение и ты любишь весь мир", – заключила Светлана Смирнова.
14:10:55 26-04-2024
Мамы хулиганок брошенки обе?
Судя из рассказа
16:29:19 26-04-2024
Гость (14:10:55 26-04-2024) Мамы хулиганок брошенки обе?Судя из рассказа ... Если мамы с психопатическим складом характера, то и детки такие же => садистки
14:16:06 26-04-2024
Что делать с буллингом от малолетних и не только пакостных соседей?!
14:27:58 26-04-2024
Чего психолог говорит? Посочувствовать тому, кто тебя бьёт? Ну ну
15:22:00 26-04-2024
Потом все удивляются когда у кого-то в итоге срывает крышу и хватаются за ружья...
Нужно проверить на соответствие занимаемым должностям данный педагогический состав.
15:23:32 26-04-2024
-- Чего психолог говорит? Посочувствовать тому, кто тебя бьёт? Ну ну --
Ага. нужно понять и простить
15:34:31 26-04-2024
Походу обе ссыкухи хороши, но щас виноватойсделают ту которая победила.
15:43:30 26-04-2024
Подавайте в суд на компенсацию морального вреда. Выплачивать ее будет педагогический коллектив учреждения. А дальше буллинга в стенах и за пределами школы не будет! Рублем наказание понимают лучше всего! Кого надо поставят на учёт в пдн вовремя, кого то переведут в спецшколу. А некомпетентность уволят.
18:16:03 26-04-2024
Гость (15:43:30 26-04-2024) Подавайте в суд на компенсацию морального вреда. Выплачивать...
Ничего не треснет? Скоро сами будете своих детей и учить, и лечить! Нормальные уже давно ушли из школ благодаря вот таким яжродителям. Браво!
16:04:08 26-04-2024
М... Да, жесть, конечно! Автор молодец, всё чётко по полочкам разложил, в конце даже никого не стало жалко. Колхозные разборки в сети. Психолог огонь, теперь всегда буду жалеть соседа, когда он лупит жену)
21:29:49 26-04-2024
Катеринка (16:04:08 26-04-2024) М... Да, жесть, конечно! Автор молодец, всё чётко по полочка... Колхозные разборки - к чему такая фраза в тексте, за баз .. следите.
06:59:42 27-04-2024
dok_CФ (21:29:49 26-04-2024) Колхозные разборки - к чему такая фраза в тексте, за баз .. ...
За Старым или Докучаевским? Не переживай, следим. Без твоих колхозных советов.
17:29:42 26-04-2024
Одних отправить на Колыму, других на Новую землю. Там кукухи не только у малолеток, а и у мамаш давно поехавшие.
17:42:31 26-04-2024
Не все люди культурны и крайне терпеливы - если выделываться и оскорблять, то однажды огребешь. Жаль что мамашка эту житейскую истину дочери вовремя доходчиво не объяснила, и той пришлось усваивать ее на личном опыте. Маме бы выключить истерику и включить мозг, а не раздувать конфликт письмами в ООН.
18:00:33 26-04-2024
«Я спрашивала, что она такое натворила, за что могли так избить?» - по мне, это дно воспитания.
И жаль обеих девочек, в их окружении никто не может им помочь. Активное слушание, эмпатия - не слышали. Мамы заняты разборками между собой, чтобы потом по деревне победительницей ходить. Школа приемлемым завершением конфликта считает, что девочки между собой больше не общаются, только конфликт не надо выносить. А до девочек никому дела нет.
20:46:21 26-04-2024
Статья 155. Разглашение тайны усыновления (удочерения)
Разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя, совершенное лицом, обязанным хранить факт усыновления (удочерения) как служебную или профессиональную тайну, либо иным лицом из корыстных или иных низменных побуждений, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.