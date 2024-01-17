Такой день. Проверка из-за разрушающегося дома в Барнауле и замена вице-мэру

О главных событиях Алтайского края за 17 января

17 января 2024, 23:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле проводится доследственная проверка по сообщению о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, что привело к повреждению жилого дома по улице Партизанской, 70б. Следователи проводят осмотр дома и строящегося объекта, уже запрошена необходимая документация для назначения и проведения судебных экспертиз. В сам дом ограничили доступ.

Замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева задержали 11 января. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о сумме около 2 миллионов рублей, которые чиновник мог получить в виде автомобиля. На время следственных действий вице-мэра поместили в СИЗО. Сейчас на сайте администрации Барнаула Антон Шеломенцев до сих пор числится в качестве заместителя главы города и власти краевой столицы не комментировали ситуацию. Однако кто-то должен в мэрии заниматься дорожной отраслью. Amic.ru решил найти кандидатов, кто бы мог стать главным по дорогам и благоустройству.

Барнаульскому застройщику не разрешили менять назначение земельного участка на ул. 1-й Западной, 55а. Сейчас площадка предназначена для возведения среднеэтажного дома, однако девелопер обратился в мэрию, чтобы сделать ее подходящей для строительства ЖК в 25 этажей. Для этого были организованы общественные обсуждения, в которых, помимо жителей соседних домов, приняла участие и строительная инспекция.