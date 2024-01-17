В Барнауле СК проверяет, могла ли стройка вплотную привести к растрескиванию дома

Вблизи жилого дома вырыли котлован и начали строительство

17 января 2024, 16:00, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле проводится доследственная проверка по сообщению о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, что привело к повреждению жилого дома по улице Партизанской, 70б, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

"Вблизи двухэтажного жилого дома был вырыт котлован и начато строительство. В результате строительных работ в жилом доме пошли трещины", – рассказали в ведомстве о поступивших жалобах.

Следователи проводят осмотр дома и строящегося объекта, уже запрошена необходимая документация для назначения и проведения судебных экспертиз.

Напомним, 15 января поступила информация об образовании трещин на 12-квартирном двухэтажном здании 1957 года постройки. Вечером этого же дня дом признали небезопасным для нахождения. По данным на утро 17 января, все жильцы покинули свои квартиры.