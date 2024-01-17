В Барнауле СК проверяет, могла ли стройка вплотную привести к растрескиванию дома
Вблизи жилого дома вырыли котлован и начали строительство
17 января 2024, 16:00, ИА Амител
В Барнауле проводится доследственная проверка по сообщению о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, что привело к повреждению жилого дома по улице Партизанской, 70б, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
"Вблизи двухэтажного жилого дома был вырыт котлован и начато строительство. В результате строительных работ в жилом доме пошли трещины", – рассказали в ведомстве о поступивших жалобах.
Следователи проводят осмотр дома и строящегося объекта, уже запрошена необходимая документация для назначения и проведения судебных экспертиз.
Напомним, 15 января поступила информация об образовании трещин на 12-квартирном двухэтажном здании 1957 года постройки. Вечером этого же дня дом признали небезопасным для нахождения. По данным на утро 17 января, все жильцы покинули свои квартиры.
16:04:02 17-01-2024
дать всем жильцам аварийки квартиры в этом доме
17:08:05 17-01-2024
Гость (16:04:02 17-01-2024) дать всем жильцам аварийки квартиры в этом доме... За счёт застройщика.
16:15:34 17-01-2024
Объявление от УК: "Уважаемые жители! Завтра в Вашем доме будет отключена гор. и хол вода, отключен газ, выбиты окна и сняты двери. Потом всех жителей выведут во двор и расстреляют" С уважением Управляющая Компания.
17:22:07 17-01-2024
Охренеть что творят, это же явное нарушение, котлован впритык, государство не выполняет главную функцию права человека, собственности, поэтому и происходит такой беспредел.
18:41:55 17-01-2024
Гость (17:22:07 17-01-2024) Охренеть что творят, это же явное нарушение, котлован вприты... по этому дому было решение о расселении или капремонте. вот и решение. ветхое жильё, четакова. Получат жилплощадь все
17:24:02 17-01-2024
Какой дом ещё крепкий, новостройка бы уже развалилась, если бы в такой близости строили дом.
18:43:07 17-01-2024
заголовок неверный кмк. надо "кто разрешил строит впритык к дому"
18:56:05 17-01-2024
Решаются через получения автомобилей. Классно! Кто следующий?
20:01:18 17-01-2024
Виноваты пленные японцы построившие дом в конце 40-х гг. ХХ века.
20:41:55 17-01-2024
Олег (20:01:18 17-01-2024) Виноваты пленные японцы построившие дом в конце 40-х гг. ХХ ... Дурачек, дом 1957 года постройки.
21:20:15 17-01-2024
Этому бараку давно в утиль пора, а жильцам квартиры дать.
23:48:07 17-01-2024
Вокруг каждого дома должно быть пространство для проезда спецтехники(например, пожарной). Каким образом получено разрешение на строительство в 1 метре от стены многоквартиного дома? То есть застройщик самовольно занял участок этой двухэтажки?
10:32:29 18-01-2024
Гость (23:48:07 17-01-2024) Вокруг каждого дома должно быть пространство для проезда спе... Да, и наверняка была пройдена экспертиза, которая все это одобрила. И везде есть фамилии кто это все разрешил, их и надо брать за цугундер.