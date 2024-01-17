НОВОСТИОбщество

В Барнауле СК проверяет, могла ли стройка вплотную привести к растрескиванию дома

Вблизи жилого дома вырыли котлован и начали строительство

17 января 2024, 16:00, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле проводится доследственная проверка по сообщению о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, что привело к повреждению жилого дома по улице Партизанской, 70б, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

"Вблизи двухэтажного жилого дома был вырыт котлован и начато строительство. В результате строительных работ в жилом доме пошли трещины", – рассказали в ведомстве о поступивших жалобах.

Следователи проводят осмотр дома и строящегося объекта, уже запрошена необходимая документация для назначения и проведения судебных экспертиз.

Напомним, 15 января поступила информация об образовании трещин на 12-квартирном двухэтажном здании 1957 года постройки. Вечером этого же дня дом признали небезопасным для нахождения. По данным на утро 17 января, все жильцы покинули свои квартиры.

Дом на ул. Партизанской, 70б / Фото: Екатерина Смолихина

Что происходит с "треснувшим" домом в Барнауле, откуда спешно эвакуировали жителей

В доме введен режим повышенной готовности, его в ближайшее время могут признать аварийным
НОВОСТИОбщество
Барнаул аварийное жильё

Комментарии 13

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Гость

16:04:02 17-01-2024

дать всем жильцам аварийки квартиры в этом доме

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Гость

17:08:05 17-01-2024

Гость (16:04:02 17-01-2024) дать всем жильцам аварийки квартиры в этом доме... За счёт застройщика.

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Гость

16:15:34 17-01-2024

Объявление от УК: "Уважаемые жители! Завтра в Вашем доме будет отключена гор. и хол вода, отключен газ, выбиты окна и сняты двери. Потом всех жителей выведут во двор и расстреляют" С уважением Управляющая Компания.

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Гость

17:22:07 17-01-2024

Охренеть что творят, это же явное нарушение, котлован впритык, государство не выполняет главную функцию права человека, собственности, поэтому и происходит такой беспредел.

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Гость

18:41:55 17-01-2024

Гость (17:22:07 17-01-2024) Охренеть что творят, это же явное нарушение, котлован вприты... по этому дому было решение о расселении или капремонте. вот и решение. ветхое жильё, четакова. Получат жилплощадь все

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Гость

17:24:02 17-01-2024

Какой дом ещё крепкий, новостройка бы уже развалилась, если бы в такой близости строили дом.

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Лея

18:43:07 17-01-2024

заголовок неверный кмк. надо "кто разрешил строит впритык к дому"

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Всё вопросы

18:56:05 17-01-2024

Решаются через получения автомобилей. Классно! Кто следующий?

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Олег

20:01:18 17-01-2024

Виноваты пленные японцы построившие дом в конце 40-х гг. ХХ века.

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Гость

20:41:55 17-01-2024

Олег (20:01:18 17-01-2024) Виноваты пленные японцы построившие дом в конце 40-х гг. ХХ ... Дурачек, дом 1957 года постройки.

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Гость

21:20:15 17-01-2024

Этому бараку давно в утиль пора, а жильцам квартиры дать.

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Гость

23:48:07 17-01-2024

Вокруг каждого дома должно быть пространство для проезда спецтехники(например, пожарной). Каким образом получено разрешение на строительство в 1 метре от стены многоквартиного дома? То есть застройщик самовольно занял участок этой двухэтажки?

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Гость

10:32:29 18-01-2024

Гость (23:48:07 17-01-2024) Вокруг каждого дома должно быть пространство для проезда спе... Да, и наверняка была пройдена экспертиза, которая все это одобрила. И везде есть фамилии кто это все разрешил, их и надо брать за цугундер.

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