Такой день. Прямая линия с Томенко и некачественные лекарства для онкобольных

О главных событиях Алтайского края за 9 ноября

09 ноября 2023, 23:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае руководителей ООО "Алвитфарм" будут судить за мошенничество и сбыт недоброкачественных лекарственных препаратов в особо крупном размере. Речь идет о лекарствах, которые предназначались для пациентов алтайского онкодиспансера.

В Алтайском крае 9 ноября начал работу сайт ежегодной прямой линии губернатора Виктора Томенко с жителями региона. Она состоится через две недели, 23 ноября.

В Алтайском крае вынесли приговор 31-летнему мужчине, который взял у восьми жителей 47 млн рублей якобы для развития бизнеса и похитил их. Мужчина, позиционируя себя успешным бизнесменом в сфере продажи сельхозпродукции, под видом инвестирования привлекал средства граждан. Он обещал им возврат произведенных вложений и выплату высоких дивидендов.