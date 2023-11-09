НОВОСТИПроисшествия

Алтайским онкобольным закупили недоброкачественные лекарства под видом оригинальных

Препараты относятся к категории жизненно необходимых, закупаются они за счет бюджета

09 ноября 2023, 15:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае руководителей ООО "Алвитфарм" будут судить за мошенничество и сбыт недоброкачественных лекарственных препаратов в особо крупном размере, сообщает региональный СК.

В 2020 году между Минздравом края, Алтайским онкологическим диспансером и компанией "Алвитфарм" были заключены договоры на поставку дорогостоящих препаратов для лечения онкологических заболеваний. Сумма контрактов составила более 30 млн рублей.

"Руководители коммерческого предприятия осуществили поставку недоброкачественных лекарств под видом оригинальных. При этом предоставили недостоверные сертификаты, подтверждающие качество и подлинность", – рассказали в ведомстве.

В СК выяснили, что препараты приобретались не у производителя, при перевозке не соблюдался температурный режим, а порой лекарства и вовсе перевозились в обычных автомобилях.

Уголовное дело направлено в суд. На имущество бизнесменов наложен арест на сумму более 4 млн рублей.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край лекарства онкология

Комментарии 9

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Гость

15:51:44 09-11-2023

Ни когда такого не было в этой больничке и вот опять

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Гость

15:52:55 09-11-2023

Что же так АКОД не везёт то? Хорошо что руководство бессребренники

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Гость

16:18:27 09-11-2023

Рука Киева?

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...

16:31:09 09-11-2023

Иосифа Виссарионовича нет... К сожалению...

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Гость

16:41:48 09-11-2023

В "Надежду" уже который раз требуется юрист по гос.закупкам, видимо все увольняются, не желая помогать воровать руководству.

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Гость

16:51:56 09-11-2023

да и поставщики приличные с ними не работают, их просто не допускают...

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Гость

18:22:10 09-11-2023

ну руководство думает у них у самих или еще лучше у их деток/внучат/племяшей не найдут третью стадию? Найдут,ой найдут, и лечить будут ровно так же , даже если и в другом месте -) Тогда и в Бога они уверуют, но поздно.

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Надьен

23:09:10 09-11-2023

Ничего святого, да будет им тоже самое...

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Гость

11:54:28 10-11-2023

Ой, комментаторы....... Вы из этого Алвитфарма что ли? Думаете СК сам по себе выявил подлог, без медиков? Или в поставщик в документах сам написал "продаю подделки", но на это глаза закрыли? Ощущение, что сговорившись пытаетесь поставщиков отмазать. Сколько они вам заплатили за это?

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