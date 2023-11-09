Алтайским онкобольным закупили недоброкачественные лекарства под видом оригинальных
Препараты относятся к категории жизненно необходимых, закупаются они за счет бюджета
09 ноября 2023, 15:46, ИА Амител
В Алтайском крае руководителей ООО "Алвитфарм" будут судить за мошенничество и сбыт недоброкачественных лекарственных препаратов в особо крупном размере, сообщает региональный СК.
В 2020 году между Минздравом края, Алтайским онкологическим диспансером и компанией "Алвитфарм" были заключены договоры на поставку дорогостоящих препаратов для лечения онкологических заболеваний. Сумма контрактов составила более 30 млн рублей.
"Руководители коммерческого предприятия осуществили поставку недоброкачественных лекарств под видом оригинальных. При этом предоставили недостоверные сертификаты, подтверждающие качество и подлинность", – рассказали в ведомстве.
В СК выяснили, что препараты приобретались не у производителя, при перевозке не соблюдался температурный режим, а порой лекарства и вовсе перевозились в обычных автомобилях.
Уголовное дело направлено в суд. На имущество бизнесменов наложен арест на сумму более 4 млн рублей.
15:51:44 09-11-2023
Ни когда такого не было в этой больничке и вот опять
15:52:55 09-11-2023
Что же так АКОД не везёт то? Хорошо что руководство бессребренники
16:18:27 09-11-2023
Рука Киева?
16:31:09 09-11-2023
Иосифа Виссарионовича нет... К сожалению...
16:41:48 09-11-2023
В "Надежду" уже который раз требуется юрист по гос.закупкам, видимо все увольняются, не желая помогать воровать руководству.
16:51:56 09-11-2023
да и поставщики приличные с ними не работают, их просто не допускают...
18:22:10 09-11-2023
ну руководство думает у них у самих или еще лучше у их деток/внучат/племяшей не найдут третью стадию? Найдут,ой найдут, и лечить будут ровно так же , даже если и в другом месте -) Тогда и в Бога они уверуют, но поздно.
23:09:10 09-11-2023
Ничего святого, да будет им тоже самое...
11:54:28 10-11-2023
Ой, комментаторы....... Вы из этого Алвитфарма что ли? Думаете СК сам по себе выявил подлог, без медиков? Или в поставщик в документах сам написал "продаю подделки", но на это глаза закрыли? Ощущение, что сговорившись пытаетесь поставщиков отмазать. Сколько они вам заплатили за это?