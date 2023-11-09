Алтайским онкобольным закупили недоброкачественные лекарства под видом оригинальных

Препараты относятся к категории жизненно необходимых, закупаются они за счет бюджета

09 ноября 2023, 15:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае руководителей ООО "Алвитфарм" будут судить за мошенничество и сбыт недоброкачественных лекарственных препаратов в особо крупном размере, сообщает региональный СК.

В 2020 году между Минздравом края, Алтайским онкологическим диспансером и компанией "Алвитфарм" были заключены договоры на поставку дорогостоящих препаратов для лечения онкологических заболеваний. Сумма контрактов составила более 30 млн рублей.

"Руководители коммерческого предприятия осуществили поставку недоброкачественных лекарств под видом оригинальных. При этом предоставили недостоверные сертификаты, подтверждающие качество и подлинность", – рассказали в ведомстве.

В СК выяснили, что препараты приобретались не у производителя, при перевозке не соблюдался температурный режим, а порой лекарства и вовсе перевозились в обычных автомобилях.

Уголовное дело направлено в суд. На имущество бизнесменов наложен арест на сумму более 4 млн рублей.