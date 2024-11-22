Такой день. Прямая линия Томенко и транспортные изменения в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 21 ноября

22 ноября 2024, 00:00, ИА Амител

Закат в снежном лесу / Фото: unsplash.com / Viktor Ozolin

21 ноября губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел прямую линию. В ходе нее он ответил на наиболее важные вопросы, волнующие жителей региона. Трансляция продлилась два часа – с 17:00 до 19:00.

Власти Барнаула в ходе совещания рассмотрели возможные варианты переноса трамвайного кольца с площади Свободы и трамвайных путей с улицы Ползунова. Кроме того, они планируют перенести разворотное троллейбусное кольцо с площади Баварина на конечный пункт "Спартак-2".

Кризис в строительной отрасли России, вызванный резким снижением продаж квартир, неизбежно приведет к банкротству "неустойчивых" застройщиков, предполагают федеральные эксперты. Их опасения не напрасны: даже статистика говорит о тяжелом периоде. Так, в первой половине 2024-го (еще до ипотечных изменений) в России обанкротилось 779 строительных компаний. Это на 12% больше аналогичного прошлогоднего показателя. Резко выросло число фирм, в отношении которых начата процедура банкротства. Казалось бы, покупателям квартир волноваться не о чем: их деньги лежат на эскроу-счетах, и если дом признают проблемным, его либо достроят, либо вернут гражданам средства. Почему эта схема все-таки неидеальна и какие застройщики находятся в группе риска – в материале amic.ru.