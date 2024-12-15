Такой день. Работник по программе "Помощник фельдшера" и возвращение морозов на Алтай

О главных событиях 15 декабря в регионе

15 декабря 2024, 23:59, ИА Амител

Фото: Jorge Fernández Salas / unsplash.com

В Алтайском крае продолжают обучать людей по программе "Помощник фельдшера", чтобы они могли оказывать помощь населению небольших поселков. Недавно такой работник появился и в селе Большой Калтай Залесовского округа, жители которого жаловались на отсутствие медика губернатору Виктору Томенко во время прямой линии.

Похолодание ожидается в Алтайском крае в понедельник, 16 декабря. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, который объявил о неблагоприятных погодных условиях, по западным районам температура упадет до -15 градусов.

73-летняя глухонемая пенсионерка, пропавшая 9 декабря в Барнауле, найдена мертвой. Всего за семь дней поисковых мероприятий участие в них приняли 84 человека.