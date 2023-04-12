Такой день. Распространяющаяся корь в Алтайском крае и вакцинация от бешенства

О главных событиях Алтайского края за 12 апреля

12 апреля 2023, 23:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Количество жителей Алтайского края, которые заболели корью в 2023 году, уже достигло 32. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны алтайского Роспотребнадзора Ольга Егорова.

Жителей Алтайского края предупредили о сильном ветре. Днём 13 апреля его порывы могут достигать 22 метров в секунду. Спасатели призвали быть осторожными при обращении с огнём и напомнили, что сухая трава легко загорается от любой искры. Особенно быстро травяные палы распространяются именно в ветреные дни. И остановить такой пожар бывает очень сложно.

12 апреля в посёлке Спутник, где сейчас действует карантин по бешенству, специалисты Управления ветеринарии по городу Барнаулу ведут подворовый обход личных подсобных хозяйств. Территория на три километра вокруг границ очага признана неблагополучной по смертельной инфекции, поэтому такая же работа организована и в соседнем посёлке Авиатор. Об этом amic.ru сообщили в ведомстве.