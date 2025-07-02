Такой день. Разговор губернатора Алтая с бизнесменами и обращение к Бастрыкину из-за авто

О главных событиях Алтайского края за 2 июля

02 июля 2025, 23:47, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края в среду, 2 июля, встретился с представителями малого и среднего бизнеса, выслушал их предложения по необходимой поддержке и пообещал проработать идеи.

В России нет необходимости снижать возраст вступления в брак до 16 лет для решения демографических проблем, поскольку только полноценный родитель может воспитать ребенка. Об этом заявила депутат Госдумы родом с Алтайского края Нина Останина.

Жительница Барнаула Полина Петрова, у которой правоохранители изъяли автомобиль Mazda 6 и отдали его другому человеку, пожаловалась главе российского следкома Александру Бастрыкину. Обращение она отправила 7 июня 2025 года и ответа пока не получила. Автомобиль ей всё ещё не вернули — и правоохранители говорят девушке, что шансов на это сейчас почти нет. Об этом Петрова рассказала девушка amic.ru.