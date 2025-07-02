"Задача детей - учиться". Депутат ГД с Алтая осудила идею разрешить жениться с 16 лет
Останина подчеркнула, что такие инициативы дискредитируют депутатское сообщество и пугают избирателей
02 июля 2025, 12:20, ИА Амител
В России нет необходимости снижать возраст вступления в брак до 16 лет для решения демографических проблем, поскольку только полноценный родитель может воспитать ребенка, заявила НСН депутат Госдумы Нина Останина.
Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в беседе с "Абзацем" заявил, что сегодня тысячи несовершеннолетних девушек становятся матерями, но при этом не могут официально создать семью, получить поддержку и социальные гарантии. Поэтому государство должно не ставить бюрократические преграды, а создавать условия для того, чтобы каждая беременность заканчивалась рождением ребенка в семье.Останина, комментируя соответствующую инициативу, посоветовала Иванову изучить российское законодательство, где прописано, что граждане до 18 лет – это дети, которые обязаны получить образование.
"Главная задача детей - учиться, а нам депутатам нужно обеспечить условия, чтобы эти дети получили полноценное образование. Только полноценный родитель может воспитать ребенка на фоне всех новых вызовов XXI века. Я бы попросила воздержаться от предложений, которые не принесут никаких демографических результатов, но которые приводят к вопросам со стороны родительского сообщества",- подчеркнула Останина.
Она также напомнила, что возраст вступления в брак и так может быть снижен. И такие случаи прописаны в законодательстве.
"Не надо пугать нашего избирателя, наших родителей и дискредитировать депутатское сообщество подобными предложениями", - добавила Останина.
Ранее профессор и член-корреспондент РАН Игорь Коган заявил, что первый секс 16-летних россиянок должен завершаться беременностью.
12:42:45 02-07-2025
Первая здравая мысль за все депутатство проскочила у "депутата с Алтая"!
15:57:44 02-07-2025
Мысль то проскочила от депутата, только из какого места ?
Помимо мыслей, нужна действующая программа и единогласная поддержка партийных функционеров. Тогда толк будет. А так пустозвон в одни ворота.
16:21:53 02-07-2025
Снизить брачный возраст с 18 до 16 лет предложили в России — чтобы подростки могли рожать и строить семью.
По мнению чиновников, ранние браки — это не просто формальность. Это вопрос духовных ценностей и демографического будущего России. И если подростки уже хотят создать семью, государство должно им в этом помочь, а не «ставить бюрократические преграды».
Такие меры вызваны ростом числа беременностей среди школьниц, пояснили в Брянской областной думе:
Сегодня тысячи юных девочек становятся матерями, но при этом не могут официально создать семью, получить социальные гарантии. Это несправедливо.
Ранние браки — это не просто формальность. Это вопрос ответственности, духовных ценностей и демографического будущего страны.
Если молодые люди готовы создать семью, государство должно им в этом помочь, а не ставить бюрократические преграды.
16:59:59 02-07-2025
В 16 рожать рано. Организм матери не сформирован и не может создать полноценного малыша
17:14:55 02-07-2025
Гость (16:59:59 02-07-2025) В 16 рожать рано. Организм матери не сформирован и не может ... Может, и прекрасно создает.
20:33:27 02-07-2025
Гость (17:14:55 02-07-2025) Может, и прекрасно создает.... Врач? или на личном опыте? а в 14??, а в 12?
20:55:42 02-07-2025
Гость (17:14:55 02-07-2025) Может, и прекрасно создает....
Бесполезно доказывать. Они лет до 30 себя ведут как инфантильные девочки, хотя там все уже непоправимо изношено.