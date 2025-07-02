"Задача детей - учиться". Депутат ГД с Алтая осудила идею разрешить жениться с 16 лет

Останина подчеркнула, что такие инициативы дискредитируют депутатское сообщество и пугают избирателей

02 июля 2025, 12:20, ИА Амител

Нина Останина в Госдуме / Фото: duma.gov.ru

В России нет необходимости снижать возраст вступления в брак до 16 лет для решения демографических проблем, поскольку только полноценный родитель может воспитать ребенка, заявила НСН депутат Госдумы Нина Останина.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в беседе с "Абзацем" заявил, что сегодня тысячи несовершеннолетних девушек становятся матерями, но при этом не могут официально создать семью, получить поддержку и социальные гарантии. Поэтому государство должно не ставить бюрократические преграды, а создавать условия для того, чтобы каждая беременность заканчивалась рождением ребенка в семье.Останина, комментируя соответствующую инициативу, посоветовала Иванову изучить российское законодательство, где прописано, что граждане до 18 лет – это дети, которые обязаны получить образование.

"Главная задача детей - учиться, а нам депутатам нужно обеспечить условия, чтобы эти дети получили полноценное образование. Только полноценный родитель может воспитать ребенка на фоне всех новых вызовов XXI века. Я бы попросила воздержаться от предложений, которые не принесут никаких демографических результатов, но которые приводят к вопросам со стороны родительского сообщества",- подчеркнула Останина.

Она также напомнила, что возраст вступления в брак и так может быть снижен. И такие случаи прописаны в законодательстве.

"Не надо пугать нашего избирателя, наших родителей и дискредитировать депутатское сообщество подобными предложениями", - добавила Останина.

Ранее профессор и член-корреспондент РАН Игорь Коган заявил, что первый секс 16-летних россиянок должен завершаться беременностью.