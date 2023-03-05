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Такой день. "Редановцы" в барнаульских ТЦ и мирный митинг в Волчихе

О главных событиях Алтайского края за 5 марта

05 марта 2023, 23:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

На прошлой неделе в Барнауле появились "ячейки" "Редана", которые анонсировали беспорядки в торговых центрах. Однако там их уже ждала полиция – правоохранители патрулировали как ТЦ "Европа", так и "Галактику". 

И если в первой всё было тихо, то по Galaxy подростков "погоняли". Там правоохранители пресекли попытки школьников собраться вместе. Когда они спустились на парковку, их просто выгнали из здания и они разошлись. По предположительным подсчётам, там было около 300 человек.

Барнаульцы, которые нечасто бывают в Индустриальном районе, уже скоро могут потеряться в появившихся там за последние годы новостройках. Особенно изменились территории возле Павловского тракта. Там, где раньше были бескрайние поля, теперь огромные жилые комплексы. 

Мы прогулялись по кварталам – улице Солнечная Поляна и Павловский тракт – и запечатлели новый Барнаул. 

Митинг прошёл в райцентре Волчиха по теме здравоохранения в регионе. На мероприятии побывали более 350 человек из заявленных 500. Само мероприятие прошло спокойно, несмотря на то, что глава местной администрации его не посетил. Очищать сцену активистам также пришлось самостоятельно.

Комментарии 7

  • там было около 300 человек - если полиция в новые регионы уедет, они таким количеством и власть взять могут
    06 марта, Гость   Ответить
  • там было около 300 человек - это примерно две роты и десять взводов. Наверное и командиры есть. Может надо вызвать на переговоры
    06 марта, Гость   Ответить
  • там было около 300 человек - футбольных фанатов на весь Барнаул наверное меньше
    06 марта, Гость   Ответить
  • Видео есть?
    06 марта, Гость   Ответить
  • их просто выгнали из здания и они разошлись.---- Дети пришли посмотреть на разрекламированную во всех СМИ драку, воочию увидеть хоть раз этих редановцев, а их взяли и по домам отправили( Нечего было СМИ рекламу давать!!!
    06 марта, Гость   Ответить
  • Часть детей с видом наркош сидела на кортах и ботала по фене. Удивительно, что полиция не проверила, там скорее всего не все барнаульцы. Возможно и Екатеринбург подъехал
    06 марта, Гость   Ответить
  • Многие лица есть на камерах видеонаблюдения. Лучше полиции взять записи на хранение. Вполне возможно увидеть некоторые из этих лиц в других городах
    06 марта, Гость   Ответить
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