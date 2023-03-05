В Волчихе прошел митинг из-за ситуации со здравоохранением в районе

Из заявленных 500 человек на собрание пришли 350 жителей

05 марта 2023, 21:31, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Митинг прошёл в райцентре Волчиха по теме здравоохранения в регионе. Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на организаторов, на мероприятии побывали более 350 человек из заявленных 500.

Само мероприятие прошло спокойно, несмотря на то, что глава местной администрации его не посетил. Очищать сцену активистам также пришлось самостоятельно.

"Хотелось бы сказать огромное спасибо всем неравнодушным жителям района, кто, несмотря ни на что, нашёл время прийти и поддержать наши требования! Огромное спасибо и низкий поклон. Так же вчера пришли частные ответы на обращения к прокурору по ЦРБ", – заявила участница сообщества.

Напомним, что волнения в поселении начались в конце января. Ночью 28 января в Волчихинской ЦРБ скончался семилетний ребёнок. Главврач Татьяна Харлова утверждает, что медики боролись за жизнь мальчика полтора часа. Накануне жители села Волчиха потребовали отправить в отставку главврача и начали собирать подписи. Позднее она приняла решение и ушла сама.