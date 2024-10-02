Такой день. Реформация кафедры журналистики и подорожание авто в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 1 октября

02 октября 2024, 00:02, ИА Амител

Закат у моря / Фото: unsplash.com

Два дня назад в Барнауле сгорела мебельная фабрика "Три слона". Возгорание привлекло внимание не только краевых, но и федеральных СМИ. Предприятие было самым крупным в своей отрасли в Западной Сибири.

В Алтайском государственном университете объединят кафедру теории и практики журналистики с кафедрой медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с общественностью. Решение приняли на заседании ученого совета вуза. Новая структура будет называться кафедра журналистики, медиа и рекламы. Информация об этом опубликована на сайте учебного заведения.

Новые автомобили в автосалонах Барнаула уже в этом месяце в зависимости от марки подорожают от 5 до 15%. Причина – повышение в России утильсбора с 1 октября. При этом эксперты не сомневаются в том, что рост цен продолжится до конца 2024 года, однако на сколько именно, они пока не готовы сказать.