Такой день. Рейсы Барнаул — Белоруссия и кадровый голод в строительной сфере

О главных событиях Алтайского края 25 июля

25 июля 2024, 23:40, ИА Амител

Закат в поле / Фото: unsplash.com

Белоруссия прорабатывает с Россией вопрос об открытии в ближайшей перспективе новых авиарейсов, в том числе и в Барнаул. Об этом заявил замдиректора департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций республики Александр Апет.

Бодибилдерам разрешили выступать на соревнованиях под российским флагом. И вот уже сразу три спортсмена из Алтайского края отправились на мужской чемпионат мира. Каково это – выступать под белым флагом и каких результатов они хотят добиться на предстоящих соревнованиях, в "Переговорке" на amic.ru рассказал президент Федерации бодибилдинга Алтайского края Денис Капустин. Поговорили о том, почему сейчас закрываются спортзалы, какие задачи стоят перед федерацией, которую возглавляет Денис. А еще узнали, как вырастить и воспитать чемпиона практически по всем видам спорта. Ведь сын Дениса – Павел Капустин – в свои 12 лет уже многократный чемпион по бальным танцам, спортивной гимнастике и бронзовый призер мира по детскому фитнесу. И это только начало, уверен мальчик. Мечты у него самые амбициозные.

Строительные организации Алтайского края испытывают кадровый голод. Они не могут закрыть многие вакансии по рабочим специальностям. Эта проблема тормозит развитие отрасли, потому что предприятия не могут расширить производства. Молодые выпускники профильных вузов не всегда готовы оставаться жить в Алтайском крае и уезжают в соседние регионы. Более того, в последние годы выпускников после окончания учебных заведений сразу же забирают в армию, после которой они не спешат возвращаться на Алтай. Эту проблему 23 июля обсудили на круглом столе в Союзе строителей региона.