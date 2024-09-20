Такой день. Режим ЧС в Алтайском крае и планы на постройку девятиэтажки в Барнауле

О главных событиях региона за 20 сентября

20 сентября 2024, 23:59, ИА Амител

Рассвет в горах / Фото: unsplash.com

Краевая комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством губернатора Алтайского края Виктора Томенко приняла решение ввести в регионе режим ЧС в связи с неблагоприятными погодными условиями для аграриев.

В связи с проведением работ по реконструкции водопроводных сетей с 20 сентября до 11 ноября ограничат движение транспорта на нескольких участках дорог.

Компания "Регионстрой" предпринимателя Сергея Калмыкова все же намерена построить девятиэтажку по адресу улица Гущина, 150/18, во дворе 16- и 25-этажных домов. Из-за этого расстояние между зданиями станет меньше 20 метров, что превышает нормативы. Дома будут выходить "окно в окно", а из-за такой плотной застройки жители квартир не получат солнечного света. Против строительства нового здания на крошечном участке выступали жители соседних домов, которые устраивали пикеты и обращались к администрации Барнаула. Несмотря на все протесты, застройщик решил вынести проект дома 19 сентября на заседание градсовета. При этом мнение соседних от будущего здания жителей о том, нужен ли им такой "подарок", он так и не спросил. Это вызвало удивление экспертов. Впрочем, не только это.