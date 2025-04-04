Такой день. Повышенная готовность в Барнауле и рост цены проезда в городском транспорте

О главных событиях Алтайского края за 4 апреля

04 апреля 2025, 23:45, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

В комитете по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула утром 4 апреля могли пройти обыски. Информацию об этом amic.ru подтвердил источник. Причина проверки со стороны силовиков пока неизвестна.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк ввел в городе режим повышенной готовности из-за непогоды. В регионе 4 и 5 апреля будет бушевать шквалистый ветер. При порывах его скорость может достигать 30 м/с.

Проезд в барнаульских автобусах, трамваях и троллейбусах с 1 мая подорожает до 40 рублей. Также проработана тарифная линейка с использованием электронных средств платежа.