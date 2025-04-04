Такой день. Повышенная готовность в Барнауле и рост цены проезда в городском транспорте
О главных событиях Алтайского края за 4 апреля
04 апреля 2025, 23:45, ИА Амител
Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru
В комитете по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула утром 4 апреля могли пройти обыски. Информацию об этом amic.ru подтвердил источник. Причина проверки со стороны силовиков пока неизвестна.
Мэр Барнаула Вячеслав Франк ввел в городе режим повышенной готовности из-за непогоды. В регионе 4 и 5 апреля будет бушевать шквалистый ветер. При порывах его скорость может достигать 30 м/с.
Проезд в барнаульских автобусах, трамваях и троллейбусах с 1 мая подорожает до 40 рублей. Также проработана тарифная линейка с использованием электронных средств платежа.
06:55:21 05-04-2025
Рост цен был, есть и будет. Власть в руках состоятельных людей и каждый стремится приумножить состояние любыми способами. Капитализм.
07:44:25 05-04-2025
Гость (06:55:21 05-04-2025) Рост цен был, есть и будет. Власть в руках состоятельных люд... Да что вы что вы! Богатые люди на свете существуют только чтобы помогать бедным. Вы знаете, они как только все свои деньги бедным раздадут, так сразу и умирают - а чо, жить то больше незачем. Вот такая вот правда жизни…