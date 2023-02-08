Такой день. Рост бюджета Алтайского края и бывший мэр на работе в аптеке

О главных событиях региона за 8 февраля

08 февраля 2023, 23:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Виктор Томенко поручил региональным органам власти усилить контроль за качеством сельхозпродукции, поступающей в детсады, школы и больницы. Учреждениям социальной сферы предложили обращаться в Россельхознадзор для проверки потенциального поставщика, а в случае подозрения на фальсификацию либо недоброкачественность пищевой продукции (мясной, молочной) продолжить её проверку ещё на этапе заключения договоров.

Бюджет Алтайского края будет увеличен на 7,5 млрд рублей. Такое поручение дал губернатор Виктор Томенко. Предложение уже внесли в АКЗС, после его принятия расходы краевого бюджета составят 165,695 млрд рублей. Вместе с тем доходы краевого бюджета останутся на прежнем уровне, из-за чего дефицит казны будет на уровне 21,083 млрд рублей.

Бывший мэр Бийска Александр Студеникин устроился на новую работу в одной из аптечных сетей. Там он займёт пост технического директора. На эту позицию он будто бы даже проходил собеседование, с чем успешно справился.