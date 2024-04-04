Такой день. Рост цен на проезд в Барнауле и доклад Путину по ситуации с паводком
О главных событиях Алтайского края за 3 апреля
04 апреля 2024, 00:08, ИА Амител
Проезд в общественном транспорте в Барнауле подорожает. Как сообщает пресс-центр мэрии, стоимость проезда на регулируемых маршрутах повысится до 35 рублей — такой тариф утвердил координационный совет по ценообразованию.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации с паводком в Алтайском крае. По его словам, обстановка стабилизируется, а вода постепенно уходит.
В барнаульском планетарии уже провели подготовительную работу для дальнейшего преображения внешнего вида здания и благоустройства прилегающей территории. На данный момент выполнено техническое обследование здания планетария и разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по реставрации фасада и кровли. Также разработан эскизный проект с учетом прилегающей территории.
10:18:32 04-04-2024
ПЕЧАЛЬНО! особенно с подорожанием транспортных тарифов - АНТИНАРОДНЫЕ меры!
11:01:01 04-04-2024
Гость (10:18:32 04-04-2024) ПЕЧАЛЬНО! особенно с подорожанием транспортных тарифов - АНТ... СОГЛАСНЫ!
11:09:25 04-04-2024
Гость (11:01:01 04-04-2024) СОГЛАСНЫ!... Тихо сам с собою я веду беседу...