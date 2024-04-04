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Такой день. Рост цен на проезд в Барнауле и доклад Путину по ситуации с паводком

О главных событиях Алтайского края за 3 апреля

04 апреля 2024, 00:08, ИА Амител

Закат в горах / Фото: unsplash.com
Закат в горах / Фото: unsplash.com

Проезд в общественном транспорте в Барнауле подорожает. Как сообщает пресс-центр мэрии, стоимость проезда на регулируемых маршрутах повысится до 35 рублей — такой тариф утвердил координационный совет по ценообразованию.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации с паводком в Алтайском крае. По его словам, обстановка стабилизируется, а вода постепенно уходит.

В барнаульском планетарии уже провели подготовительную работу для дальнейшего преображения внешнего вида здания и благоустройства прилегающей территории. На данный момент выполнено техническое обследование здания планетария и разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по реставрации фасада и кровли. Также разработан эскизный проект с учетом прилегающей территории.

Такой день

Комментарии 3

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Гость

10:18:32 04-04-2024

ПЕЧАЛЬНО! особенно с подорожанием транспортных тарифов - АНТИНАРОДНЫЕ меры!

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Гость

11:01:01 04-04-2024

Гость (10:18:32 04-04-2024) ПЕЧАЛЬНО! особенно с подорожанием транспортных тарифов - АНТ... СОГЛАСНЫ!

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Гость

11:09:25 04-04-2024

Гость (11:01:01 04-04-2024) СОГЛАСНЫ!... Тихо сам с собою я веду беседу...

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