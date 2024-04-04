Такой день. Рост цен на проезд в Барнауле и доклад Путину по ситуации с паводком

О главных событиях Алтайского края за 3 апреля

04 апреля 2024, 00:08, ИА Амител

Закат в горах / Фото: unsplash.com

Проезд в общественном транспорте в Барнауле подорожает. Как сообщает пресс-центр мэрии, стоимость проезда на регулируемых маршрутах повысится до 35 рублей — такой тариф утвердил координационный совет по ценообразованию.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации с паводком в Алтайском крае. По его словам, обстановка стабилизируется, а вода постепенно уходит.

В барнаульском планетарии уже провели подготовительную работу для дальнейшего преображения внешнего вида здания и благоустройства прилегающей территории. На данный момент выполнено техническое обследование здания планетария и разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по реставрации фасада и кровли. Также разработан эскизный проект с учетом прилегающей территории.