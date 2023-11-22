Такой день. Рост числа пострадавших после посещения кофейни и потепление на Алтае

О главных событиях Алтайского края за 22 ноября

22 ноября 2023, 23:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На 22 ноября число граждан, госпитализированных после употребления еды в барнаульской кофейне "Йель", увеличилось до 12. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе Минздрава Алтайского края.

Состояние пострадавших оценивается как средней и легкой степени тяжести. Поставленный пациентам диагноз не уточнили.

Пожар произошел в деревообрабатывающем цеху в селе Романово Косихинского района. Его удалось локализовать на площади 600 кв. м. Задействовано 14 человек личного состава, 5 автоцистерн.

Неустойчивую погоду со снегом и дождями, а также краткосрочное повышение температуры прогнозируют синоптики в Алтайском крае в период с 23 по 26 ноября. Если в ночь на четверг по восточным районам столбики термометров покажут от -9 до -14°С, то в западных, на которые уже начнет оказывать свое влияние теплый фронт, будет от -3 до -8°С. Об этом amic.ru рассказал ведущий синоптик краевого Гидрометцентра Эдуард Болгов.