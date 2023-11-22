Число отравившихся после посещения барнаульской кофейни "Йель" выросло до 12 человек
Состояние пострадавших оценивается как средней и легкой степени тяжести
22 ноября 2023, 18:31, ИА Амител
На 22 ноября число граждан, госпитализированных после употребления еды в барнаульской кофейне "Йель", увеличилось до 12. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе Минздрава Алтайского края.
"12 человек", – сообщили в ведомстве.Состояние пострадавших оценивается как средней и легкой степени тяжести. Поставленный пациентам диагноз не уточнили.
Напомним, что 20 ноября в соцсетях сообщили, что восемь человек после посещения кофейни "Йель" попали в инфекционное отделение с диагнозом "сальмонеллез". В краевом управлении Роспотребнадзора пояснили, что деятельность общепита приостановили.
В СК зарегистрирован материал доследственной проверки. Следователи выясняют все обстоятельства инцидента.
18:43:27 22-11-2023
А как это, два дня терпели??? и в легкой степени поехали в больницу. Чудны дела твои...
19:57:37 22-11-2023
Гость (18:43:27 22-11-2023) А как это, два дня терпели??? и в легкой степени поехали в б... например, просидели два дня на унитазе и не отпустило. потом узнали про сальмонеллёз и пошли к врачу.
19:01:19 22-11-2023
Не пора ли навсегда прикрыть эту забегаловку с йельской отравой.
19:17:24 22-11-2023
Это как? Повара Руки не мыли?
01:10:48 23-11-2023
Гость (19:17:24 22-11-2023) Это как? Повара Руки не мыли?... или посуду.