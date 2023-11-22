Число отравившихся после посещения барнаульской кофейни "Йель" выросло до 12 человек

Состояние пострадавших оценивается как средней и легкой степени тяжести

22 ноября 2023, 18:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На 22 ноября число граждан, госпитализированных после употребления еды в барнаульской кофейне "Йель", увеличилось до 12. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе Минздрава Алтайского края.

"12 человек", – сообщили в ведомстве.Состояние пострадавших оценивается как средней и легкой степени тяжести. Поставленный пациентам диагноз не уточнили.

Напомним, что 20 ноября в соцсетях сообщили, что восемь человек после посещения кофейни "Йель" попали в инфекционное отделение с диагнозом "сальмонеллез". В краевом управлении Роспотребнадзора пояснили, что деятельность общепита приостановили.

В СК зарегистрирован материал доследственной проверки. Следователи выясняют все обстоятельства инцидента.