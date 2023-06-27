Такой день. Рост числа вакансий с большой зарплатой на Алтае и гибель двоих детей

О главных событиях Алтайского края за 26 июня

27 июня 2023, 00:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что в регионе появляется больше вакансий с достойной оплатой труда. Он отметил, что подтверждение этому – федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей".

В Алтайском крае двое детей погибли при пожаре в понедельник утром, 26 июня. Возгорание произошло в двухэтажном доме, расположенном в дачном поселке "Шахтер-2" в Локтевском районе.

Вот уже второй за лето серьезный лесной пожар удалось локализовать в Егорьевском районе в пятницу, 23 июня. Он бушевал пять дней – с 19-е по 23-е число, население ближайших сел было на грани эвакуации, видело красное зарево в устрашающем гуле огня. Пламя раскинулось на площади 9760 гектаров, что сделало пожар одним из крупнейших в крае за последнее время. Из-за него огромная часть егорьевского леса буквально почернела и умерла. В финальный день стихийного бедствия журналисты amic.ru съездили в Егорьевский район и своими глазами посмотрели, как тушили неукротимое пламя.