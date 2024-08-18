Такой день. Рост стоимости бензина на Алтае и ДТП с 10 пострадавшими и погибшей

О главных событиях региона за 18 августа

18 августа 2024, 23:59, ИА Амител

Закат в море / Фото: Unsplash.com

За последний месяц цены в Алтайском крае на дизельное топливо в Алтайском крае в среднем выросли на 0,9%, а на бензин – на 2,4%. Вместе с тем за год цена выросла еще больше. С июля прошлого года цены на бензин выросли на 5,7%, а на дизельное топливо — на 11%.

20-летняя девушка погибла в ДТП на Павловском тракте в Барнауле. Еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

В наукограде стоимость электронных проездных билетов на трамвай увеличилась. Теперь за электронный проездной бийчане будут платить 1650 рублей в месяц. Однако количество поездок ограничено — по этому билету можно будет проехать не более 50 раз. Таким образом, стоимость одной поездки при полном использовании проездного составит 33 рубля — столько же, сколько и при наличном расчёте или оплате картой.