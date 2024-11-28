Такой день. Рост тарифов на Алтае и реализация проекта "Чистый воздух"

О главных событиях Алтайского края за 27 ноября

28 ноября 2024, 00:02, ИА Амител

Закат в лесу / Фото: unsplash.com Federico Bottos/

В Алтайском крае с 1 июля 2025 года тарифы ЖКХ вырастут на 15,5% – это почти самый высокий показатель среди регионов СФО.

В администрации города Барнаула провели заседание рабочей группы по реализации федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология". Краевая столица участвует в нем с 2023 года. Рассказываем, как это поможет сделать Барнаул чище и лучше.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк подал документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность нового главы города.