Такой день. Рост тарифов на Алтае и реализация проекта "Чистый воздух"
О главных событиях Алтайского края за 27 ноября
28 ноября 2024, 00:02, ИА Амител
Закат в лесу / Фото: unsplash.com Federico Bottos/
В Алтайском крае с 1 июля 2025 года тарифы ЖКХ вырастут на 15,5% – это почти самый высокий показатель среди регионов СФО.
В администрации города Барнаула провели заседание рабочей группы по реализации федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология". Краевая столица участвует в нем с 2023 года. Рассказываем, как это поможет сделать Барнаул чище и лучше.
Мэр Барнаула Вячеслав Франк подал документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность нового главы города.
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