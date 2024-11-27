В крае уровень роста тарифов, как планируется, почти в два раза выше, чем в Республике Алтай

27 ноября 2024, 13:50, ИА Амител

Семейная пара оплачивает счета / Фото: wayhomestudio / freepik.com

В Алтайском крае с 1 июля 2025 года тарифы ЖКХ вырастут на 15,5% – это почти самый высокий показатель среди регионов СФО, сообщает "Сибирский экспресс" со ссылкой на портал нормативных актов.

"Для Алтайского края повышение запланировано на 15,5% (с возможностью поднять еще на 2,5% для отдельных городов)", – говорится в документе.

Сильнее всего тарифы могут вырасти в Кемеровской области – сразу на 19,8% (с возможным увеличением еще на 2,1% для "отдельных муниципальных образований"). Алтайский край – на втором месте. На третьем месте находится Красноярский край, где повышение составит 15% (с возможным увеличением на 2,1%).

Менее всего тарифы планируют поднять в Республике Алтай – на 8,8% с возможностью роста еще на 2,1%.

Ранее директор Барнаульского филиала ООО "Сибирская теплосбытовая компания" Игорь Холодков рассказал amic.ru, какими будут тарифы на тепло в 2025 году в Барнауле и других населенных пунктах края.