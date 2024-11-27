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Тарифы резко вырастут в 2025 году. В Алтайском крае повышение будет "максимальным"

В крае уровень роста тарифов, как планируется, почти в два раза выше, чем в Республике Алтай

27 ноября 2024, 13:50, ИА Амител

Семейная пара оплачивает счета / Фото: wayhomestudio / freepik.com
Семейная пара оплачивает счета / Фото: wayhomestudio / freepik.com

В Алтайском крае с 1 июля 2025 года тарифы ЖКХ вырастут на 15,5% – это почти самый высокий показатель среди регионов СФО, сообщает "Сибирский экспресс" со ссылкой на портал нормативных актов.

"Для Алтайского края повышение запланировано на 15,5% (с возможностью поднять еще на 2,5% для отдельных городов)", – говорится в документе.

Сильнее всего тарифы могут вырасти в Кемеровской области – сразу на 19,8% (с возможным увеличением еще на 2,1% для "отдельных муниципальных образований"). Алтайский край – на втором месте. На третьем месте находится Красноярский край, где повышение составит 15% (с возможным увеличением на 2,1%).

Менее всего тарифы планируют поднять в Республике Алтай – на 8,8% с возможностью роста еще на 2,1%.

Ранее директор Барнаульского филиала ООО "Сибирская теплосбытовая компания" Игорь Холодков рассказал amic.ru, какими будут тарифы на тепло в 2025 году в Барнауле и других населенных пунктах края.

Стоимость электричества / Фото: freepik.com

Стали известны тарифы на электричество на Алтае в 2025 году. Сколько будем платить?

Плата за свет, как и за другие коммунальные услуги, должна повыситься с 1 июля следующего года
НОВОСТИЭкономика
Алтайский край Алтайский край тарифы Республика Алтай

Комментарии 48

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Гость

13:54:39 27-11-2024

спасибо партии за это

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Гость

16:19:16 27-11-2024

Гость (13:54:39 27-11-2024) спасибо партии за это...
В КРАЕ в два раза выше, чем в Республике Алтай.
Почему там могут сделать ниже,а наши власти в крае этого не могут сделать? Почему?

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Гость

16:27:19 27-11-2024

Гость (16:19:16 27-11-2024) В КРАЕ в два раза выше, чем в Республике Алтай. Поче... Не могут и не хотят - разные вещи.

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Гость

13:56:53 27-11-2024

Ой ё...

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Гость

13:58:01 27-11-2024

Чтоб вам пусто было, кровопийцы.

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Внимательный из Б

13:58:15 27-11-2024

Спасибо!

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Гость

14:00:17 27-11-2024

Вы еще задаетесь вопросом почему с Алтайского края максимально стараются уехать?

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Гость

15:22:04 27-11-2024

Гость (14:00:17 27-11-2024) Вы еще задаетесь вопросом почему с Алтайского края максималь... ну дак в Маскве то ты платишь за жильё 10 000 и получаешь 500 000! вот все и едут, ага. и тарифы копеечные, а уж про натуральность продуктов и чистоту воздуха что и говорить, рай!

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Гость

14:01:54 27-11-2024

Хоть какие-то позитивные новости, а то один негатив кругом.

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Гость

14:16:35 27-11-2024

в край охренели, по другому не скажешь....

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Гость

14:20:17 27-11-2024

и так спокойно пишут.. даже если подымут на 100% никто ничего не сможет возмутиться

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Гость

14:43:25 27-11-2024

Заградительные тарифы... И просят при этом рожать как не в себя?

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Гость

15:13:57 27-11-2024

Гость (14:43:25 27-11-2024) Заградительные тарифы... И просят при этом рожать как не в с... ну рожать нужно ИЗ себя))) но я с вами согласна никаких детей им

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Гость

14:47:31 27-11-2024

Хорошая новость. Вот думаю, прямо сейчас начинать не платить или подождать новых тарифов

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Элен без ребят

15:02:59 27-11-2024

а сумму дохода, необходимую для субсидии, тоже поднимут? я сейчас 70 руб. лишних получаю. пора попросить работодателя урезать ЗП.

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Гость

15:12:47 27-11-2024

Может для начала пенсию до прожиточного минимума поднять?

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Барнаулец

15:22:43 27-11-2024

А за что так с нами ? Лучше всех что ли среди регионов СФО живем ?

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гость

15:23:07 27-11-2024

а зарплату подняли на 5,1 оклад бюджетникам... где логика?

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Гость

15:23:56 27-11-2024

ну вот, сразу хочется поднять рождаемость! такие тарифы - не пропаганда-ли "чайлдфри"? завуалированная

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гость

15:42:28 27-11-2024

Но ведь разрешено только на 11-13%. И инфляция за 2024 только 7,3%. С чего повышение такое? И Единая Россия это позволит? Пенсионеров скоро живыми будут закапывать, а то долго вымирают.

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Гость

15:44:51 27-11-2024

Ну пенсионеры, кому не помогают дети просто перестанут платить. Что им сделают? Ничего.
Часть других категорий тоже могут перестать платить, свет/воду/тепло не отрубят в квартире. А если нет офф ЗП и счетов в банке, то и приставы ничего не сделают.
Не факт, что в плюс выйдут с такими закидонами по итогу

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Андрей

00:24:43 28-11-2024

Гость (15:44:51 27-11-2024) Ну пенсионеры, кому не помогают дети просто перестанут плати... Отключат энергию, отопление, газ, а потом отберут, квартиры и иди диду до тына!

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Гость

06:03:19 28-11-2024

Гость (15:44:51 27-11-2024) Ну пенсионеры, кому не помогают дети просто перестанут плати... Не будешь платить - билет на СВО.

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Гость

15:56:18 27-11-2024

Если вы не заметили, наш край всегда ближе к высшей планке поднимает! Причем растет и процент и фактическая сумма! 18% лет 7 назад от 5000 - это 900, а теперь от 10000 - это уже 1800.

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гость

16:09:50 27-11-2024

Пока власти не начнут следить сколько ИТР сидит в управляющих компаниях процент будет повышаться еще больше. Кто был связан с горэлектросетью в советские времена помнит сколько было ИТР. А сколько промежуточных звеньев? С нового года администрациям нужно сократить 10% служащих. Все они будут пристроены в лучшие места с хорошей зарплатой.

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Антон

16:21:32 27-11-2024

Тарифы под контроль государства а не Мельниченко владельца СГК который УК ехал из РФ

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гость

17:26:33 27-11-2024

Мельниченко и от гражданства РФ отказался, а ещё кучу фирм прокладок сделали , чтоб тариф поднять, раньше достаточно было одной, а теперь 5 фирм подают тепло и обслуживают.

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Гость

17:37:28 27-11-2024

Край выживания.......

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Гость

18:09:43 27-11-2024

Гость (17:37:28 27-11-2024) Край выживания.......... Уезжайте отсюда кто может- пока не поздно, если возможность есть...К сожалению, когда была такая возможность- даже в страшном сне нельзя было представит, что будет ждать...Поэтому возможность и время упущено... Всем добра.

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Гость

23:18:36 27-11-2024

Гость (18:09:43 27-11-2024) Уезжайте отсюда кто может- пока не поздно, если возможность ... Куда? В северную Корею?

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Михаил

17:59:54 27-11-2024

Экономика растёт, безработица почти на нуле, Расчёты в национальной валюте увеличелись. А рубль как дешевел так и дешевеет, и чёт ему пофиг что у нас и экономика растёт, и безработица почти на нуле, и что расчёты в национальной валюте увеличились и даже на то что мы Германию где то там обогнали. И инфляции пофиг.
А ещё в 2025-м заработают меры по поддержке экспорта... и я вот не знаю это хорошо или плохо? Не приведут ли эти меры по поддержке экспорта к росту цен на продукты питания и строительные материалы?

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Гость

18:48:08 27-11-2024

Это с наших-то доходов, озверели совсем! Как нищие пенсионеры будут выживать?!

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Гость

23:24:13 27-11-2024

Гость (18:48:08 27-11-2024) Это с наших-то доходов, озверели совсем! Как нищие пенсионер... А я бюджетник, мне еще ребенка растить, кормить, учить, одевать, я в худшем положении, чем пенсионер.

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Volga

19:37:44 27-11-2024

Почему Алтайский край стал таким бедным?,смертность растёт,деторождаемость падает,молодёжь уезжает,т.к. не видят никакой перспективы,что мы делаем не так? Правительство края,ау!! Ну сделайте уже хоть что-нибудь!! Край везде в антирейтингах первый!!

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Гость

22:10:44 27-11-2024

Volga (19:37:44 27-11-2024) Почему Алтайский край стал таким бедным?,смертность растёт,д... Версия. Может, нас нарочно выживают из края. Может, с экологией что-то не то, жить здесь нельзя. Если объявят, люди станут требовать сертификаты на переезд. А так как-будто сами захотели уехать, за свой счет.

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Гость

09:21:15 28-11-2024

Гость (22:10:44 27-11-2024) Версия. Может, нас нарочно выживают из края. Может, с эколог... Скорее наоборот, москвичам место освободить хотят

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Бдыщ

19:53:48 27-11-2024

Это вложения не в развитие отрасли а в шубы особняки Мерсы..

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Гость

20:12:08 27-11-2024

Гость (16:19:16 27-11-2024) В КРАЕ в два раза выше, чем в Республике Алтай. Поче... Да потому что, туда москвичи перебираются на ПМЖ...Греф с компанией, а они же бедные, платить то нечем...

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Гость

21:24:57 27-11-2024

Когда там Путина выбирать будут?

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Гость

06:05:13 28-11-2024

Гость (21:24:57 27-11-2024) Когда там Путина выбирать будут?... Гость, ты можешь не дожить до плебисцита.

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Гость

07:09:46 28-11-2024

Гость (06:05:13 28-11-2024) Гость, ты можешь не дожить до плебисцита.... Я тебя переживу.

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Андрей

00:31:34 28-11-2024

Прям в тему народ обозлить! Из каждого утюга вещают о единстве, сплочении вокруг.. и тут такая бяка, что да: когда выборы губера, думы, президента?

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гость

00:53:17 28-11-2024

Откровенно вытирают ноги об народ. Но народ молчит - значит будут продолжать. Врут про инфляцию, про рост экономики, про войну. Зато курс доллара стабильно прет вверх, хороня экономику страны. Путинская стабильность в действии..

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гость

05:28:16 28-11-2024

Пока у нас в крае какой-нибудь из высших чинов не построит себе какую-нибудь гостиницу или еще что-нибудь тарифы так и будут повышаться. Но они не дураки и в наш туристический Барнаул ни копейки не вложат. Если власть о простых смертгых не думает, может депутаты о нас вспомнят.

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Игорь

08:33:18 28-11-2024

Кому не нравится- добро пожаловать в частный дом, там вообще офигеете. А то привыкли на халяву жить в своих благоустроенных квартирах

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Афиноген

08:44:19 28-11-2024

Странная избирательность .Край,население в одном из самых тяжелых условий выживания ,высокой заболеваемости,смертности,а нам ещё и тарифы высочайшие по стране устроили и ещё хотят повысить.Здесь ,что ?Опытная территория геноцида?Кто это устраивает?Кто нам мстит?

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Гость

10:17:51 28-11-2024

Афиноген (08:44:19 28-11-2024) Странная избирательность .Край,население в одном из самых тя... Сами себе своим молчанием.

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Гость

12:31:57 04-12-2024

на прямую линию ВВП звоните, если получится, то не будет такого роста, а может немного и снизят.
увы и ах, пока из центра не рявкнут ничего не поменяется.

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