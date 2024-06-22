Такой день. Рост убыли населения в Алтайском крае и грядущая жара
О главных событиях региона за 22 июня
22 июня 2024, 00:08, ИА Амител
С января по апрель 2024 года в Алтайском крае увеличилась естественная убыль населения. Согласно данным Алтайкрайстата, смертность более чем в два раза превышает рождаемость.
Мошенники в Алтайском крае стали обманывать людей под предлогом взносов на СВО. Полицейские напомнили, что нельзя переходить по ссылкам, которые поступают от неизвестных лиц, а полученную информацию стоит уничтожить.
Жителей Алтайского края в ближайшие выходные ожидает аномальная жара: воздух по всему региону прогреется до +30 градусов, а местами солнце будет палить еще сильнее. Так, уже к концу дня 22 июня в Угловском ожидается до +35,5°C, в Алейске, Кулунде, Усть-Калманке столбики термометров покажут +33°C. Об этом amic.ru сообщили в региональном ЦГМС.
08:23:17 22-06-2024
Ну хоть что-то растет! УРА ! Нужно повысить пенсионный возраст!
10:45:14 22-06-2024
Гость (08:23:17 22-06-2024) Ну хоть что-то растет! УРА ! Нужно повысить пенсионный возра... Ага! Насоветуете сейчас им...! А они это с радостью!
22:17:31 22-06-2024
Рост убыли это начало конца?
18:30:24 24-06-2024
Кто-то там говорил про Барнаул-миллионник