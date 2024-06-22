Такой день. Рост убыли населения в Алтайском крае и грядущая жара

О главных событиях региона за 22 июня

22 июня 2024, 00:08, ИА Амител

Закат / Фото: unsplash.com

С января по апрель 2024 года в Алтайском крае увеличилась естественная убыль населения. Согласно данным Алтайкрайстата, смертность более чем в два раза превышает рождаемость.

Мошенники в Алтайском крае стали обманывать людей под предлогом взносов на СВО. Полицейские напомнили, что нельзя переходить по ссылкам, которые поступают от неизвестных лиц, а полученную информацию стоит уничтожить.

Жителей Алтайского края в ближайшие выходные ожидает аномальная жара: воздух по всему региону прогреется до +30 градусов, а местами солнце будет палить еще сильнее. Так, уже к концу дня 22 июня в Угловском ожидается до +35,5°C, в Алейске, Кулунде, Усть-Калманке столбики термометров покажут +33°C. Об этом amic.ru сообщили в региональном ЦГМС.