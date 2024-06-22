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Такой день. Рост убыли населения в Алтайском крае и грядущая жара

О главных событиях региона за 22 июня

22 июня 2024, 00:08, ИА Амител

Закат / Фото: unsplash.com
Закат / Фото: unsplash.com

С января по апрель 2024 года в Алтайском крае увеличилась естественная убыль населения. Согласно данным Алтайкрайстата, смертность более чем в два раза превышает рождаемость. 

Мошенники в Алтайском крае стали обманывать людей под предлогом взносов на СВО.  Полицейские напомнили, что нельзя переходить по ссылкам, которые поступают от неизвестных лиц, а полученную информацию стоит уничтожить.

Жителей Алтайского края в ближайшие выходные ожидает аномальная жара: воздух по всему региону прогреется до +30 градусов, а местами солнце будет палить еще сильнее. Так, уже к концу дня 22 июня в Угловском ожидается до +35,5°C, в Алейске, Кулунде, Усть-Калманке столбики термометров покажут +33°C. Об этом amic.ru сообщили в региональном ЦГМС.

Такой день

Комментарии 4

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Гость

08:23:17 22-06-2024

Ну хоть что-то растет! УРА ! Нужно повысить пенсионный возраст!

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Гость

10:45:14 22-06-2024

Гость (08:23:17 22-06-2024) Ну хоть что-то растет! УРА ! Нужно повысить пенсионный возра... Ага! Насоветуете сейчас им...! А они это с радостью!

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Гость

22:17:31 22-06-2024

Рост убыли это начало конца?

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Гость

18:30:24 24-06-2024

Кто-то там говорил про Барнаул-миллионник

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