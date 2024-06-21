Какая погода будет на выходных в Алтайском крае и где будет "жарить" под 40 градусов?

В регионе из-за аномальной жары действует штормовое предупреждение

21 июня 2024, 12:23, ИА Амител

Бассейн / Фото: amic.ru/Екатерина Смолихина

Жителей Алтайского края в ближайшие выходные ожидает аномальная жара: воздух по всему региону прогреется до +30 градусов, а местами солнце будет палить еще сильнее. Так, уже к концу дня 22 июня в Угловском ожидается до +35,5°C, в Алейске, Кулунде, Усть-Калманке столбики термометров покажут +33°C. Об этом amic.ru сообщили в региональном ЦГМС.

"Ночные температуры на выходных в регионе будут колебаться от +15 до +21 градуса, дневные – от +31 до +36 градусов. Температура в Барнауле днем 22 и 23 июня составит +32...+35 градусов. Максимальные значения на выходных будут достигнуты в западных и юго-западных районах края. А в понедельник воздух местами уже прогреется до +39°C", – уточняют синоптики.

24 июня 39 градусов жары прогнозируют в Кулунде, в Угловском воздух может прогреться до +38°C, в Алейске, Славгороде и Благовещенке – до +37°C.

Как ранее сообщал amic.ru, в связи с аномально высокими температурами в регионе объявлено штормовое предупреждение. Оно действует до 28 июня.