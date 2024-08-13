Такой день. Рост заболеваемости COVID на Алтае и комплекс за 600 млн на продаже

О главных событиях региона за 13 августа

13 августа 2024, 23:45, ИА Амител

Закат в море / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае начала расти заболеваемость COVID-19 и ОРВИ. Об этом в ходе пресс-конференции 13 августа сообщили представитель Роспотребнадзора Христина Манохина и главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова. Врач подчеркнула, что пока рост не такой серьезный, как в европейской части страны. Но в ближайшие недели количество заболевших будет увеличиваться.

В Барнауле на торги выставили торгово-выставочный комплекс (ТВК) "Республика", расположенный на проспекте Космонавтов, 6г, сообщает Российский аукционный дом (РАД). Заявки на участие принимаются до 23 августа. Торги пройдут 27 августа в формате голландского аукциона (на понижение) на федеральной торговой площадке ЭТП РАД–Lot-online.

Алтайский край оказался на 80-м месте из 85 (по новым четырем российским регионам нет данных) в рейтинге российских регионов по качеству дорог.