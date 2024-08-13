Алтайский край оказался в конце рейтинга регионов по качеству автодорог

Край - лидер по протяженности автомобильных дорог в России, поддерживать все пути в хорошем состоянии очень сложно

13 августа 2024, 12:20, ИА Амител

Ремонт дороги / Фото: Министерство транспорта Алтайского края

Алтайский край оказался на 80-м месте из 85 (по новым четырем российским регионам нет данных) в рейтинге российских регионов по качеству дорог, сообщает РИА Новости.

Регионы сравнивались по доле автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих автомобильных дорог на конец 2023 года.

"Доля автомобильных дорог в Алтайском крае общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих дорог на конец 2023 года, - 36,3%", - говорится в сообщении.

При этом плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием - 199,8 км дорог на 1000 км² территории. По этому показателю Алтайский край занимает 46 место из 85. К примеру, на первом месте Санкт-Петербург, где 2542,4 км дорог с твердым покрытием на 1000 км² территории, а на последнем месте Чукотский автономный округ - 1,3 км на 1000 км².

Соседняя Республика Алтай в рейтинге заняла 76-е место. Здесь 38% дорог отвечают нормативным требованиям, но лишь 49,9 км дорог с твердым покрытием на 1000 км² территории.

В целом по России 54,1% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения отвечают нормативным требованиям.

Лидером рейтинга по качеству дорог стала Москва, где 97,6% дорог отвечают нормативным требованиям. Наиболее неблагополучно ситуация в Архангельской области, где нормативным требованиям отвечает 15,7% автодорог.

Напомним, Алтайский край - лидер по протяженности автомобильных дорог, в регионе более 54,3 тыс. километров автодорог. Далее идут регионы, в которых нет даже 49 тыс. км дорог.