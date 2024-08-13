Алтайский край оказался в конце рейтинга регионов по качеству автодорог
Край - лидер по протяженности автомобильных дорог в России, поддерживать все пути в хорошем состоянии очень сложно
13 августа 2024, 12:20, ИА Амител
Алтайский край оказался на 80-м месте из 85 (по новым четырем российским регионам нет данных) в рейтинге российских регионов по качеству дорог, сообщает РИА Новости.
Регионы сравнивались по доле автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих автомобильных дорог на конец 2023 года.
"Доля автомобильных дорог в Алтайском крае общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих дорог на конец 2023 года, - 36,3%", - говорится в сообщении.
При этом плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием - 199,8 км дорог на 1000 км² территории. По этому показателю Алтайский край занимает 46 место из 85. К примеру, на первом месте Санкт-Петербург, где 2542,4 км дорог с твердым покрытием на 1000 км² территории, а на последнем месте Чукотский автономный округ - 1,3 км на 1000 км².
Соседняя Республика Алтай в рейтинге заняла 76-е место. Здесь 38% дорог отвечают нормативным требованиям, но лишь 49,9 км дорог с твердым покрытием на 1000 км² территории.
В целом по России 54,1% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения отвечают нормативным требованиям.
Лидером рейтинга по качеству дорог стала Москва, где 97,6% дорог отвечают нормативным требованиям. Наиболее неблагополучно ситуация в Архангельской области, где нормативным требованиям отвечает 15,7% автодорог.
Напомним, Алтайский край - лидер по протяженности автомобильных дорог, в регионе более 54,3 тыс. километров автодорог. Далее идут регионы, в которых нет даже 49 тыс. км дорог.
12:22:13 13-08-2024
Есть ведь гарантии на дорожное покрытие. Вот пусть и проверяют,спрашивают,если есть несоответствие.
13:22:54 13-08-2024
Гость (12:22:13 13-08-2024) Есть ведь гарантии на дорожное покрытие. Вот пусть и проверя... Брежнев по гарантии будет ремонтировать?)
13:21:14 13-08-2024
Алтайский край оказался в конце рейтинга --- Ну кто бы сомневался)
13:37:09 13-08-2024
Респ.Алтай в рейтинге ниже, но дороги там лучше! Может почва более благоприятная, но зачатую тамошняя гравийка гораздо комфортнее нашего асфальта, ну а про наши гравийки только плакать можно
13:51:29 13-08-2024
Гость (13:37:09 13-08-2024) Респ.Алтай в рейтинге ниже, но дороги там лучше! Может почва... по дорогам в РА серьезные подвижки.
что-то мощное строят на кату-ярык.
мишустин денг даст на расширение до манжерока.
17:27:39 13-08-2024
Ну как бы надо понимать, что протяженность дорог в АК самая большая. Ремонтировать с гулькин нос в Республике Алтай на порядок проще, как не на два. Во вторых если брать Барнаул, он неплохо подлатался за последние года. В этом году заметно хуже ремонтируют чем в предыдущие, заметно енто. Дороги в Барнауле идеальные, по сравнению, например, с Новосибом...
13:38:44 13-08-2024
Пока у нас представители заказчика не начнут нести ответственность за принятую работу никакого качества не будет. Прокуратуре тоже пока носом не ткнут, она будет делать вид что все хорошо.
14:16:32 13-08-2024
видимо у дорожников домики в других регионах
14:59:27 13-08-2024
Не правда.
Каждый год закатывают деньжищи))
15:01:27 13-08-2024
А Новосибирская область на каком месте, на первом с конца? Катался намедни в стольный град Сибирский. Ровно после пересечения границы АК и НСО начало перманентно трясти. Вот так вот 🤷🏻♂️
17:37:17 13-08-2024
ворчун (15:01:27 13-08-2024) А Новосибирская область на каком месте, на первом с конца? К... я так понимаю не забашляли бабок составителям рейтинга )))
15:11:14 13-08-2024
Не соответствует заказ и фактическое использование. Заказывают лёгкое асфальтирование , а потом проваливается все от большегрузов. Тут ещё и с заказчика торгов спрашивать надо - почему дешевку заказываете, а не то , что требуется !!!
17:36:24 13-08-2024
Я не знаю как проводятся сравнения, но дороги в Алтайском крае одни из лучших. И это не стеб.
18:27:07 13-08-2024
Интересно.
18:53:05 13-08-2024
Воровать-то легче, конечно.
00:27:02 14-08-2024
Странный рейтинг. В НСО, Омской и Томской областях дороги много хуже, не люблю туда ездить. А вот в РА на мой взгляд даже лучше.