Такой день. Рост заболеваемости ОРВИ и проверка убежищ в Алтайском крае

О главных событиях региона за 24 сентября

25 сентября 2024, 00:20, ИА Амител

Закат в осеннем лесу / Фото: unsplash.com

Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Алтайском крае продолжается уже третью неделю. Сейчас регион находится на пике, сообщила на пресс-конференции в региональном Минздраве начальник отдела эпиднадзора и санохраны управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольга Егорова. При этом отметила, что это традиционная картина для сентября.

В Алтайском крае вблизи поселка Верх-Озерное упал легкомоторный самолет. Крушение потерпело воздушное судно СП-30, зацепив линию электропередачи. На борту был только пилот, он не пострадал.

В Алтайском крае проведут инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны. Соответствующее постановление 19 сентября подписал губернатор Виктор Томенко.