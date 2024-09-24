Инвентаризацию убежищ проведут в Алтайском крае
Придется выявить фактическое наличие защитных сооружений гражданской обороны
24 сентября 2024, 11:18, ИА Амител
В Алтайском крае проведут инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны. Соответствующее постановление 19 сентября подписал губернатор Виктор Томенко, документ опубликован на сайте правительства региона.
"Выявление фактического наличия защитных сооружений гражданской обороны и оценка их основных технических характеристик", – говорится в документе в разделе "Задачи".
Также придется дать оценку соответствия учетных данных фактическим параметрам защитных сооружений и оценить их готовность к использованию по предназначению (готово, ограниченно готово, не готово).
Кроме того, необходимо будет определить состояние обеспеченности населения средствами коллективной защиты. А также выявить факты нарушения законодательства РФ: когда некоторые организации обладают правами собственности на защитные сооружения.
Указанными и другими соответствующими задачами займутся специальные комиссии, в том числе на муниципальном уровне.
Ранее amic.ru рассказал, как выглядят бомбоубежища Барнаула и спасут ли они нас от беды.
13:57:16 24-09-2024
Сколько убежищь и их площадь должна быть у города в 650 тысяч человек?
14:12:56 24-09-2024
Большинство их в 90 передано под сауны и прочие шараги, убежищ как таковых очень мало осталось
14:27:15 24-09-2024
лезть в бункер необязательно. Подойдет любой глубокий овраг или землянка вырытая на берегу Оби в обрыве
что касаемо бункеров их хватит на 2 барнаула. Бункеры идут на потоке под заводами
17:32:04 24-09-2024
Гость (14:27:15 24-09-2024) лезть в бункер необязательно. Подойдет любой глубокий овраг ... подойдет для чего?
20:20:40 24-09-2024
Гость (17:32:04 24-09-2024) подойдет для чего?... Самозакопаться только.
Ближайшие нормальные - с очисткой воздуха, автономной ээ, заглубленные - Горожанин грил в УКоксе ближайшие. Минимально тогда лям с копейками стоило такое удовольствие.
14:49:22 24-09-2024
В подвалах многоэтажек порядок навести. Управляющие компании пусть жирок растрясут, а то только деньги распределяют и не работают.
15:31:19 24-09-2024
Вы толком скажите!?
Нам строиться рядами и эвакуироваться?!
Или всё же в убежища!?
15:34:35 24-09-2024
блиииин, почитал коменты... не не, я лучше на лазурный берег поеду загорать. А вы утешайте себя подвалами при глобальном шухере! От куда в Вас такое мышление?
16:02:37 24-09-2024
Гость (15:34:35 24-09-2024) блиииин, почитал коменты... не не, я лучше на лазурный берег... а откуда у вас такое мышление, что "глобальный шухер" вас не достанет там где вы собираетесь быть!?
он же Глобальный!?
а вы вдалеке от родных и близких, от говорящих на вашем родном языке людей, вдалеке от людей к менталитету которых вы уже привыкли, и привыкли этим пользоваться...!? кругом Глобальный шухер, а вы в окружении таких же как вы эгоистов!?...
подумайте...!
17:20:55 24-09-2024
Гость (15:34:35 24-09-2024) блиииин, почитал коменты... не не, я лучше на лазурный берег... Так на Лазурный берег тебе прям счас валить надо и загорать там прям до наступления глобального шухера. Стартуй!
17:13:06 24-09-2024
На БАМЗе был полноценный бункер. Засыпали при постройке ТЦ. На Сахарова были резервные хранилища для воды, снесли в угоду застройщикам. Думаю ещё много подобных случаев. Вряд ли что хоть что то осталось от Советского наследия в рабочем состоянии.
20:56:36 24-09-2024
В Горном Алтае подходяще пережить,случись что.