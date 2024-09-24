НОВОСТИОбщество

Инвентаризацию убежищ проведут в Алтайском крае

Придется выявить фактическое наличие защитных сооружений гражданской обороны

24 сентября 2024, 11:18, ИА Амител

Бомбоубежище / Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников
Бомбоубежище / Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

В Алтайском крае проведут инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны. Соответствующее постановление 19 сентября подписал губернатор Виктор Томенко, документ опубликован на сайте правительства региона.

"Выявление фактического наличия защитных сооружений гражданской обороны и оценка их основных технических характеристик", – говорится в документе в разделе "Задачи".

Также придется дать оценку соответствия учетных данных фактическим параметрам защитных сооружений и оценить их готовность к использованию по предназначению (готово, ограниченно готово, не готово).

Кроме того, необходимо будет определить состояние обеспеченности населения средствами коллективной защиты. А также выявить факты нарушения законодательства РФ: когда некоторые организации обладают правами собственности на защитные сооружения.

Указанными и другими соответствующими задачами займутся специальные комиссии, в том числе на муниципальном уровне.

Ранее amic.ru рассказал, как выглядят бомбоубежища Барнаула и спасут ли они нас от беды.

Алтайский край Безопасность

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

13:57:16 24-09-2024

Сколько убежищь и их площадь должна быть у города в 650 тысяч человек?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:12:56 24-09-2024

Большинство их в 90 передано под сауны и прочие шараги, убежищ как таковых очень мало осталось

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:27:15 24-09-2024

лезть в бункер необязательно. Подойдет любой глубокий овраг или землянка вырытая на берегу Оби в обрыве
что касаемо бункеров их хватит на 2 барнаула. Бункеры идут на потоке под заводами

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:32:04 24-09-2024

Гость (14:27:15 24-09-2024) лезть в бункер необязательно. Подойдет любой глубокий овраг ... подойдет для чего?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

20:20:40 24-09-2024

Гость (17:32:04 24-09-2024) подойдет для чего?... Самозакопаться только.
Ближайшие нормальные - с очисткой воздуха, автономной ээ, заглубленные - Горожанин грил в УКоксе ближайшие. Минимально тогда лям с копейками стоило такое удовольствие.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:49:22 24-09-2024

В подвалах многоэтажек порядок навести. Управляющие компании пусть жирок растрясут, а то только деньги распределяют и не работают.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:31:19 24-09-2024

Вы толком скажите!?
Нам строиться рядами и эвакуироваться?!
Или всё же в убежища!?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:34:35 24-09-2024

блиииин, почитал коменты... не не, я лучше на лазурный берег поеду загорать. А вы утешайте себя подвалами при глобальном шухере! От куда в Вас такое мышление?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:02:37 24-09-2024

Гость (15:34:35 24-09-2024) блиииин, почитал коменты... не не, я лучше на лазурный берег... а откуда у вас такое мышление, что "глобальный шухер" вас не достанет там где вы собираетесь быть!?
он же Глобальный!?
а вы вдалеке от родных и близких, от говорящих на вашем родном языке людей, вдалеке от людей к менталитету которых вы уже привыкли, и привыкли этим пользоваться...!? кругом Глобальный шухер, а вы в окружении таких же как вы эгоистов!?...
подумайте...!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:20:55 24-09-2024

Гость (15:34:35 24-09-2024) блиииин, почитал коменты... не не, я лучше на лазурный берег... Так на Лазурный берег тебе прям счас валить надо и загорать там прям до наступления глобального шухера. Стартуй!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:13:06 24-09-2024

На БАМЗе был полноценный бункер. Засыпали при постройке ТЦ. На Сахарова были резервные хранилища для воды, снесли в угоду застройщикам. Думаю ещё много подобных случаев. Вряд ли что хоть что то осталось от Советского наследия в рабочем состоянии.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:56:36 24-09-2024

В Горном Алтае подходяще пережить,случись что.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров