Инвентаризацию убежищ проведут в Алтайском крае

Придется выявить фактическое наличие защитных сооружений гражданской обороны

24 сентября 2024, 11:18, ИА Амител

Бомбоубежище / Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

В Алтайском крае проведут инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны. Соответствующее постановление 19 сентября подписал губернатор Виктор Томенко, документ опубликован на сайте правительства региона.

"Выявление фактического наличия защитных сооружений гражданской обороны и оценка их основных технических характеристик", – говорится в документе в разделе "Задачи".

Также придется дать оценку соответствия учетных данных фактическим параметрам защитных сооружений и оценить их готовность к использованию по предназначению (готово, ограниченно готово, не готово).

Кроме того, необходимо будет определить состояние обеспеченности населения средствами коллективной защиты. А также выявить факты нарушения законодательства РФ: когда некоторые организации обладают правами собственности на защитные сооружения.

Указанными и другими соответствующими задачами займутся специальные комиссии, в том числе на муниципальном уровне.

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