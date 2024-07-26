Такой день. Рост зарплат на Алтае и нарушения в общественном транспорте

О главных событиях Алтайского края за 26 июля

26 июля 2024, 23:40, ИА Амител

Закат в поле / Фото: unsplash.com

С января по май 2024 года в Алтайском крае выросла среднемесячная заработная плата. Рост в номинальном выражении составил 18,6%, а в реальном – 8,9%. Средняя зарплата по полному кругу организаций достигла 50 308 рублей, а по крупным и средним организациям – 55 745 рублей.

В Барнауле сотрудники администрации города и Госавтоинспекция проверили маршруты № 47 и 76 и выяснили, что в автобусах есть терминалы для оплаты проезда, но не все водители предоставляют их пассажирам.

Каждый пятый работодатель в Барнауле указывает в вакансии зарплату "по договоренности", чтобы скрыть разницу в доходах от действующих сотрудников.