Такой день. Рост зарплаты врачей на Алтае и новые здания у "Лемана ПРО"

О главных событиях региона за 26 августа

26 августа 2024, 23:55, ИА Амител

Закат в море / Фото: unsplash.com

Алтайский край занял 48-е место из 85 (данные по четырем новым субъектам России отсутствуют) в рейтинге регионов по вовлеченности жителей в малый и средний бизнес.

Два торгово-административных корпуса возведут на Правобережном тракте, по соседству с ТЦ "Леруа Мерлен" (теперь – "Лемана ПРО") и "Планетой электрика". Эти здания станут первыми в проекте ретейл-парка. Возвести объекты должны в течение полутора лет: именно столько действуют выданные мэрией разрешения на строительство.

В январе – июне 2024 года средние зарплаты врачей в Алтайском крае выросли до 85 тыс. рублей, а в Республике Алтай – от 85 до 100 тыс. рублей, при этом общий показатель по России – 121 тыс. рублей.