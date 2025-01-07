Такой день. Рождество, Рождество, Рождество и не только

Главное о том, что произошло в Алтайском крае 7 января

07 января 2025, 22:00, ИА Амител

Рождество в Барнауле / Фото: amic.ru

7 января в Алтайском крае прошло под влиянием Рождества. Несколько новостей на нашем сайте были посвящены этому важному религиозному празднику. Впрочем, нашлось место и для других событий.

В ночь с 6 на 7 января православные барнаульцы встретили один из главных христианских праздников – Рождество Христово. В храмах города прошли торжественные богослужения. Фотокорреспондент amic.ru побывала на ночной службе в церкви Иоанна Богослова и запечатлела самые яркие моменты этого светлого праздника. Посмотреть его можно у нас на сайте.

Кстати, президент России Владимир Путин встретил Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Именно там в последние годы глава государства отмечает один из главных христианских праздников.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко также рассказал, как встретил Рождество. В своих социальных сетях он поздравил жителей региона с праздником и поделился фото, как встретился с митрополитом Барнаульским и Алтайским Сергием в стенах Благовещенского храма.

Были и ЧП. В Барнауле собаку выгнали из дома, местные жители вызвали полицию из-за того, что она жила у подъезда. Однако приехавшие сотрудники полиции якобы стреляли в нее. Правоохранительные органы уже проводят проверку случившегося.

О погоде. На Алтай пришло легкое похолодание. Впрочем, температура все равно очень хорошая для зимы.

Кстати, 8 января у части барнаульцев отключат воду. Рассказываем, у кого конкретно.