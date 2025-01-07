Такой день. Рождество, Рождество, Рождество и не только
Главное о том, что произошло в Алтайском крае 7 января
07 января 2025, 22:00, ИА Амител
7 января в Алтайском крае прошло под влиянием Рождества. Несколько новостей на нашем сайте были посвящены этому важному религиозному празднику. Впрочем, нашлось место и для других событий.
В ночь с 6 на 7 января православные барнаульцы встретили один из главных христианских праздников – Рождество Христово. В храмах города прошли торжественные богослужения. Фотокорреспондент amic.ru побывала на ночной службе в церкви Иоанна Богослова и запечатлела самые яркие моменты этого светлого праздника. Посмотреть его можно у нас на сайте.
Кстати, президент России Владимир Путин встретил Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Именно там в последние годы глава государства отмечает один из главных христианских праздников.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко также рассказал, как встретил Рождество. В своих социальных сетях он поздравил жителей региона с праздником и поделился фото, как встретился с митрополитом Барнаульским и Алтайским Сергием в стенах Благовещенского храма.
Были и ЧП. В Барнауле собаку выгнали из дома, местные жители вызвали полицию из-за того, что она жила у подъезда. Однако приехавшие сотрудники полиции якобы стреляли в нее. Правоохранительные органы уже проводят проверку случившегося.
О погоде. На Алтай пришло легкое похолодание. Впрочем, температура все равно очень хорошая для зимы.
Кстати, 8 января у части барнаульцев отключат воду. Рассказываем, у кого конкретно.
22:29:01 07-01-2025
- "Кстати, президент России Владимир Путин встретил Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Именно там в последние годы глава государства отмечает один из главных христианских праздников." Что творится! Иисусу Христу и Богу, в страшном сне такое бы не приснилось.