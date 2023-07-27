Такой день. Саблистка из Барнаула против украинки и 41 автобус для краевой столицы

О главных событиях Алтайского края за 27 июля

27 июля 2023, 23:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Виктор Томенко принял участие в федеральном совещании по туризму, которое состоялось 26 июля в Республике Алтай. На нем присутствовал и премьер-министр Михаил Мишустин. После этого глава правительства РФ лично встретился с Виктором Томенко и отметил успехи Алтайского края, пообещав региону средства для решения проблем с водой в регионе. Рассказываем, о чем договорился Виктор Томенко с Михаилом Мишустиным. Если коротко: Алтайский край активно пользуется всеми федеральными программами и получает десятки миллиардов рублей на решение вопросов с дорогами, транспортом, ЖКХ, школами.

В мэрии Барнаула обсудили создание муниципального автобусного предприятия. По словам начальника управления по транспорту Дмитрия Коровина, сейчас готовится соглашение между Алтайским краем и Минстроем РФ на выделение соответствующих средств, которые поступят в бюджет региона уже в августе.

Замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев сообщил, что профильным комитетом уже разрабатывается техзадание на поставку российских автобусов вместимостью более 100 пассажиров. Среди требований – низкий пол, отопительная система повышенной мощности и кондиционеры. Обслуживать эти автобусы будут маршруты № 1 и № 10.

Барнаульская саблистка Анна Смирнова оказалась в центре скандала на чемпионате мира по фехтованию в Италии, когда соперница с Украины отказалась пожать ей руку. Смирнова со счетом 7:15 проиграла украинке Ольге Харлан – олимпийской чемпионке и шестикратной чемпионке мира.

После поединка барнаульская спортсменка пошла на традиционное рукопожатие. Харлан выставила перед собой саблю, сказала какие-то слова Смирновой и ушла. Однако поступок обошелся для украинки дорого – ее дисквалифицировали за нарушение традиции.