Украинку дисквалифицировали с ЧМ из-за отказа пожать руку барнаульской саблистке

Согласно правилам FIE, после схватки спортсмены должны отсалютовать друг другу и обменяться рукопожатиями. Если фехтовальщик отказался сделать это, матч считается незавершенным

27 июля 2023, 23:01, ИА Амител

Кадр из видео

Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала украинскую саблистку Ольгу Харлан с чемпионата мира по фехтованию в Милане. Причиной стал ее отказ пожать руку барнаульской спортсменке Анне Смирновой после победы в 1/32 турнира.

Согласно правилам FIE, после схватки спортсмены должны отсалютовать друг другу и обменяться рукопожатиями. Если один или оба фехтовальщика отказались сделать это, то поединок не считается завершенным. Судьи имеют право наказать спортсменов, вплоть до дисквалификации.

Смирнова по этой причине не стала покидать места проведения поединка и обратилась к рефери. Около часа девушка находилась на дорожке в ожидании решения судей.

Как сообщает РИА Новости, хоть Харлан и дисквалифицировали, организация отклонила протест Смирновой с требованием отменить результаты поединка. На момент дисквалификации украинская саблистка уже была на дорожке с болгарской спортсменкой Йоаной Илиевой. Она прошла в 1/8 финала с автоматической победой.