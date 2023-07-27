Украинку дисквалифицировали с ЧМ из-за отказа пожать руку барнаульской саблистке
Согласно правилам FIE, после схватки спортсмены должны отсалютовать друг другу и обменяться рукопожатиями. Если фехтовальщик отказался сделать это, матч считается незавершенным
27 июля 2023, 23:01, ИА Амител
Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала украинскую саблистку Ольгу Харлан с чемпионата мира по фехтованию в Милане. Причиной стал ее отказ пожать руку барнаульской спортсменке Анне Смирновой после победы в 1/32 турнира.
Согласно правилам FIE, после схватки спортсмены должны отсалютовать друг другу и обменяться рукопожатиями. Если один или оба фехтовальщика отказались сделать это, то поединок не считается завершенным. Судьи имеют право наказать спортсменов, вплоть до дисквалификации.
Смирнова по этой причине не стала покидать места проведения поединка и обратилась к рефери. Около часа девушка находилась на дорожке в ожидании решения судей.
Как сообщает РИА Новости, хоть Харлан и дисквалифицировали, организация отклонила протест Смирновой с требованием отменить результаты поединка. На момент дисквалификации украинская саблистка уже была на дорожке с болгарской спортсменкой Йоаной Илиевой. Она прошла в 1/8 финала с автоматической победой.
23:12:25 27-07-2023
Эту тварь надо было дисквалифицировать и на будущие соревнования. Все регламенты международной Федерации фехтования это предусматривают.
00:01:22 28-07-2023
Ну хоть так победила барнаулка. Коль в поединке не смогла.
08:59:34 28-07-2023
Не мытьём так катанием... (00:01:22 28-07-2023) Ну хоть так победила барнаулка. Коль в поединке не смогла.... как вам живется с такой больной головой
09:27:32 28-07-2023
Гость (08:59:34 28-07-2023) как вам живется с такой больной головой... Сходи на кладбище, прогуляйся между могил павших пацанов. А потом беги украинцам руку поротягивай. Со своей головой подружись сначала.
09:26:44 28-07-2023
"На момент дисквалификации украинская саблистка уже была на дорожке с болгарской спортсменкой Йоаной Илиевой. Она прошла в 1/8 финала с автоматической победой." Так кто же в итоге в 1/8 ???
10:20:01 28-07-2023
не можешь почестному победить - плети интриги. Еще можно попытаться отравить соперника.
10:48:50 28-07-2023
Гость (10:20:01 28-07-2023) не можешь почестному победить - плети интриги. Еще можно поп... Плетут-то твои соотечественники шароварные. Злобой захлебнетесь скоро.