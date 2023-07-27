Деньги на покупку 41 автобуса для Барнаула поступят в бюджет уже в августе
Профильный комитет уже разрабатывает техзадание на поставку российских моделей вместимостью более 100 пассажиров. Среди требований: низкий пол, отопительная система повышенной мощности и кондиционеры
27 июля 2023, 21:29, ИА Амител
В мэрии Барнаула обсудили создание муниципального автобусного предприятия. Как сообщает пресс-центр администрации краевой столицы, совещание по этому вопросу провел Вячеслав Франк.
Ключевой вопрос касался организации работы автобусов, которые закупят для Барнаула. Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал заявку на получение специального казначейского кредита для региона на 800 млн рублей, из которых 684,7 млн рублей пойдут на закупку 41 автобуса для краевой столицы.
По словам начальника управления по транспорту Дмитрия Коровина, сейчас готовится соглашение между Алтайским краем и Минстроем РФ на выделение соответствующих средств, которые поступят в бюджет региона уже в августе.
Замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев сообщил, что профильным комитетом уже разрабатывается техзадание на поставку российских автобусов вместимостью более 100 пассажиров. Среди требований – низкий пол, отопительная система повышенной мощности и кондиционеры. Обслуживать эти автобусы будут маршруты № 1 и № 10.
Шеломенцев представил расчеты создания и обслуживания автобусного предприятия с учетом такого количества муниципальных автобусов. Властям еще предстоит проработать вопрос его организационно-правовой формы. Уже разработана дорожная карта мероприятий по организации автобусных перевозок. Согласно установленным федеральным ведомством срокам приобрести автобусы регионы должны до 1 февраля следующего года.
"Сегодня транспортная отрасль города переживает практически исторический момент. Благодаря поддержке правительства края для города закуплено 10 новых трамваев, ожидается поставка 40 автобусов. Такого комплексного обновления транспорта за счет бюджетных средств еще не было. Вопрос очень важный для города, поэтому каждый этап создания предприятия и связанные с этим мероприятия необходимо держать на особом контроле", – поручил глава города Вячеслав Франк.
22:09:47 27-07-2023
Из 3-х поступивших 2 на 35 маршруте, а когда на 53 появится новый автобус?
22:35:11 27-07-2023
А чё? Трамваи уже белорусские "посредники" уже поставили в Барнаул?
07:35:46 28-07-2023
Транспортники зато орут в один голос за повышение цен, на обновление автопарка и з/п сотрудникам а в итоге автобусы покупаются благодаря федеральным кредитным финансам.
07:41:17 28-07-2023
Местный (07:35:46 28-07-2023) Транспортники зато орут в один голос за повышение цен, на об... читать умеешь? "Шеломенцев представил расчеты создания и обслуживания автобусного предприятия" это не для частников!
08:24:22 28-07-2023
Только пожалуйста не закупайте эти маленькие автобусы как 144,50,29 . Они очень не удобны!
08:32:59 28-07-2023
Евгения (08:24:22 28-07-2023) Только пожалуйста не закупайте эти маленькие автобусы как 14... ну почему вы не читаете никогда???? "российских моделей вместимостью более 100 пассажиров." в газельку 100 человек, наверное даже нашинковав в капусту, не затолкаешь
11:02:23 28-07-2023
Гость (08:32:59 28-07-2023) ну почему вы не читаете никогда???? "российских моделей вмес... Есть хорошее стихотворение "Люди читают ..опой", с каждым днем все актуальнее:))
11:30:09 28-07-2023
Гость (11:02:23 28-07-2023) Есть хорошее стихотворение "Люди читают ..опой", с каждым дн... не слышал. погуглю. спасибо за наводку)
10:30:38 28-07-2023
какие то 0,6 млрд может продвинуть решение вопроса ОТ целого не маленького города. А что можно было бы сделать, если бы не тратится на всякие авантюры, а вкладывать в страну.
13:10:22 28-07-2023
Гость (10:30:38 28-07-2023) какие то 0,6 млрд может продвинуть решение вопроса ОТ целого... Сии авантюры уже Министерство социальной защиты продвигает и рекламирует.
13:48:00 28-07-2023
Гость (22:09:47 27-07-2023) Из 3-х поступивших 2 на 35 маршруте, а когда на 53 появится ... Эти «поступившие» купил частник на свои деньги. Все вопросы к ОООшке, которая обслуживает эти маршруты.