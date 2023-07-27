Деньги на покупку 41 автобуса для Барнаула поступят в бюджет уже в августе

Профильный комитет уже разрабатывает техзадание на поставку российских моделей вместимостью более 100 пассажиров. Среди требований: низкий пол, отопительная система повышенной мощности и кондиционеры

27 июля 2023, 21:29, ИА Амител

Фото: amic.ru

В мэрии Барнаула обсудили создание муниципального автобусного предприятия. Как сообщает пресс-центр администрации краевой столицы, совещание по этому вопросу провел Вячеслав Франк.

Ключевой вопрос касался организации работы автобусов, которые закупят для Барнаула. Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал заявку на получение специального казначейского кредита для региона на 800 млн рублей, из которых 684,7 млн рублей пойдут на закупку 41 автобуса для краевой столицы.

По словам начальника управления по транспорту Дмитрия Коровина, сейчас готовится соглашение между Алтайским краем и Минстроем РФ на выделение соответствующих средств, которые поступят в бюджет региона уже в августе.

Замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев сообщил, что профильным комитетом уже разрабатывается техзадание на поставку российских автобусов вместимостью более 100 пассажиров. Среди требований – низкий пол, отопительная система повышенной мощности и кондиционеры. Обслуживать эти автобусы будут маршруты № 1 и № 10.

Шеломенцев представил расчеты создания и обслуживания автобусного предприятия с учетом такого количества муниципальных автобусов. Властям еще предстоит проработать вопрос его организационно-правовой формы. Уже разработана дорожная карта мероприятий по организации автобусных перевозок. Согласно установленным федеральным ведомством срокам приобрести автобусы регионы должны до 1 февраля следующего года.

"Сегодня транспортная отрасль города переживает практически исторический момент. Благодаря поддержке правительства края для города закуплено 10 новых трамваев, ожидается поставка 40 автобусов. Такого комплексного обновления транспорта за счет бюджетных средств еще не было. Вопрос очень важный для города, поэтому каждый этап создания предприятия и связанные с этим мероприятия необходимо держать на особом контроле", – поручил глава города Вячеслав Франк.