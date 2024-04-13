Такой день. Салюты в Барнауле и фирменный стиль для новых автобусов

О главных событиях Алтайского края 12 апреля

13 апреля 2024, 00:15, ИА Амител

Закат в горах / Фото: unsplash.com

На Первомай в Барнауле салют запустят с акватории Оби. А на День Победы фейерверк проведут на площади Сахарова. Там же состоятся салюты на День России, День города и на Новый год. За все это мэрия готова заплатить подрядчику 2,9 млн рублей.

Новые автобусы, закупленные для Барнаула, выйдут на маршруты в фирменном стиле. Показываем, как они будут выглядеть.

В магазинах Алтайского края в продаже появились пасхальные куличи. Напомним, что Пасха в 2024 году празднуется почти через месяц – 5 мая. Традиционно куличи начинают печь за несколько дней до праздника, а свою свежесть они сохраняют в течение десяти дней – чтобы успеть доесть приготовленное за пасхальную неделю.