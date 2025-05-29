Такой день. "Секретный свидетель" в деле Бесчастного и штормовое предупреждение на Алтае

О главных событиях Алтайского края за 28 мая

29 мая 2025, 00:52, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

Барнаульский перевозчик Олег Бесчастный, которого обвиняют в даче взятки бывшему вице-мэру Барнаула Антону Шеломенцеву, на суде рассказал, кем мог быть так называемый "секретный свидетель" Дмитрий Жуков, показания которого и "запустили" процесс. По словам предпринимателя, этот человек до передачи сотрудникам ФСБ записи разговора Бесчастного и Щукина предлагал перевозчику выкупить аудио, от чего бизнесмен отказался. Подробнее – в материале amic.ru.

Штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды объявили в Алтайском крае. Днем 28 мая и в начале ночи на 29-е в регионе пройдут интенсивные осадки, в предгорьях ожидаются грозы и град. Ветер усилится до 18–23 м/с, а по югу его порывы могут превысить 25 м/с. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Рейс Барнаул – Шереметьево перенесли из-за ограничений, которые ввели в аэропорту российской столицы. Регистрация была завершена, однако самолет вылетел на десять часов позже, чем было запланировано.