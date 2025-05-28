Кем может быть "секретный свидетель" из взяточного дела экс-замглавы Барнаула Шеломенцева?

Показания "секретного свидетеля" Дмитрия Жукова и предоставленная им запись разговоров запустили процесс против Антона Шеломенцева, Олега Бесчастного и Сергея Щукина

28 мая 2025, 15:00, Антон Дегтярев

Суд по делу Олега Бесчастного / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Барнаульский перевозчик Олег Бесчастный, которого обвиняют в даче взятки бывшему вице-мэру Барнаула Антону Шеломенцеву, на суде рассказал, кем мог быть так называемый "секретный свидетель" Дмитрий Жуков, показания которого и "запустили" процесс. По словам предпринимателя, этот человек до передачи сотрудникам ФСБ записи разговора Бесчастного и Щукина предлагал перевозчику выкупить аудио, от чего бизнесмен отказался. Подробнее – в материале amic.ru.

Кто такой Дмитрий Жуков?

Известно, что "засекреченный свидетель" Дмитрий Жуков (имя – псевдоним, увидеть лицо свидетеля могли только следователь и судья) – человек, который работал вместе с Бесчастным. Его показания звучали как на суде против Бесчастного, так и на процессе по делу Шеломенцева. В них Жуков пояснил, что по работе был "хорошо знаком" с Шеломенцевым, Бесчастным и Щукиным, с последним поддерживал приятельские отношения.

По словам Жукова, он имел доступ к компьютерам аффилированной с Бесчастным фирмы "Олир-Авто". В период с июня по август 2021 года Жуков нашел аудиозаписи телефонных разговоров между Бесчастным и Щукиным. В этих файлах была информация о переданной взятке для "сотрудника комитета по имени Антон, занимающего руководящую должность". Жуков скопировал их на электронный накопитель и отнес в ФСБ – это, по сути, и запустило процесс против Шеломенцева. О чем еще говорил свидетель, можно прочитать здесь.

Антон Шеломенцев в суде / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Кем мог быть свидетель Жуков?

Олег Бесчастный отметил, что за три года до "визита" правоохранителей он по просьбе знакомого взял на работу молодого человека по имени Иван Соколов. Сейчас предприниматель уверен, что Соколов и есть тот самый Дмитрий Жуков.

"Он пришел – такой хваткий мальчишка, молодец, помогал, втерся в доверие. Я ему начал иногда давать машину съездить в деревню. Я не знал, что он подложил диктофон и все записал. Буквально за полгода до обыска Соколов позвонил мне и сказал, что надо встретиться. Мы встретились на Старом базаре, и Соколов заявил, что у него есть запись разговора со Щукиным, предложил мне ее выкупить. Сказал: "Половину бизнеса отдаешь, я тебе отдаю запись". Я ответил отказом, так как в этой записи криминального ничего нет. А человек по фамилии Жуков у меня никогда не работал, сам я ничего не записывал", – объяснил Бесчастный.

По словам Бесчастного, диалог происходил в машине, и именно там находился подложенный диктофон, уверен перевозчик. Когда Бесчастный отказался выкупить запись, мужчина якобы отнес ее в ФСБ, считает подсудимый. Как раз на основании этого разговора силовики приехали к Бесчастному. Также бизнесмен добавил, что сейчас аффилированная с ним фирма "Олир-авто" судится с Соколовым в Арбитражном суде по нескольким делам.

Прокурор спросил Бесчастного, не писал ли он заявление на Соколова о вымогательстве. Предприниматель ответил, что не делал этого.

"А что, так можно было, что ли? Он мне предложил, я отказался, а затем он сказал, что отнесет записи куда нужно. Я никуда не обращался, потому что был уверен, что ничего такого не нарушил, не совершил – меня просто обманул Щукин, который ничего не выполнил. Я надеялся, что Щукин отдаст эти деньги, и он до последнего обещал их отдать. Итог – я остался без маршрутов, без денег и на скамье подсудимых", – сказал Бесчастный.

По словам Бесчастного, следователи во время обыска предлагали написать ему заявление о мошенничестве и на Щукина, но он не стал этого делать, потому что думал, что в таком случае Щукин "точно не вернет ему деньги".

Олег Бесчастный / Фото: Антон Дегтярев, amic.ru

Что еще было на суде?

Также на стадии дополнений Бесчастный и его адвокат перечислили обстоятельства, которые должны помочь предпринимателю смягчить приговор. Так, сын Бесчастного получил два года назад перелом позвоночника и до сих пор проходит реабилитацию. У самого бизнесмена есть проблемы с сердцем, он состоит на учете в кардиологическом диспансере (по ходатайству адвоката к делу подключили медицинское заключение из Кардиоцентра), также у Бесчастного было онкозаболевание, но ему сделали несколько операций и убрали новообразования, сообщил бизнесмен.

Бесчастный рассказал и о своем доходе – по его словам, он составляет от 100 до 200 тысяч рублей в месяц. И половина уходит на содержание нескольких детей перевозчика, которые "растут и которым нужно все покупать", на оплату коммунальных платежей и другие нужды, пояснил он суду.

Следующее заседание по делу состоится 16 июня в 13 часов. На нем завершится стадия дополнений (адвокат планирует заявить еще одно ходатайство) и начнутся судебные прения, на которых прокурор запросит для перевозчика срок. Судья также попросил Бесчастного "быть готовым к последнему слову".

Напомним, ранее в суде допросили "засекреченного" свидетеля Дмитрия Жукова. Также там огласили показания Бесчастного. Сам перевозчик уже заявил, что признает вину и раскаивается в содеянном.

Олег Бесчастный / Фото: Антон Дегтярев, amic.ru

В чем обвиняют Бесчастного?

Следствие считает, что Олег Бесчастный передал на тот момент председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула Антону Шеломенцеву 2 млн рублей. За взятку чиновник должен был помочь бизнесмену победить в конкурсе на обслуживание двух маршрутов общественного транспорта (№ 78 и 41), однако предприниматель все равно проиграл. По версии следствия, из полученных 2 млн рублей 1,2 млн Шеломенцев "отмыл", купив на них автомобиль Subaru Outback. Остальные 800 тысяч рублей Щукин забрал себе за посреднические услуги.

Почему дело Бесчастного пересматривают?

19 декабря 2024 года Индустриальный районный суд уже вынес приговор Бесчастному, по которому он получил штраф в размере 40 млн рублей с арестом трех легковых автомобилей и 16 автобусов на общую сумму 52 млн рублей. Прокуратура решила оспорить этот приговор и потребовала назначить перевозчику восемь лет колонии строгого режима со штрафом 6 млн рублей и трехлетним запретом трудиться в организациях, связанных со сферой сухопутного пассажирского транспорта.

27 февраля 2025 года Алтайский краевой суд направил уголовное дело на пересмотр. 11 марта его повторно зарегистрировали в Индустриальном районном суде, а 24 марта 2025 года суд стартовал заново.

Олег Бесчастный / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Что с другими фигурантами дела?

На текущий момент по делу осудили только посредника Сергея Щукина. 2 октября 2024 года суд дал ему пять лет условно со штрафом 2 млн рублей. Однако Алтайский краевой суд пересмотрел приговор по просьбе прокуратуры, и 20 декабря 2024 года Щукин получил уже три года колонии строгого режима со штрафом 2 млн рублей.

Приговор скоро вынесут и бывшему заместителю мэра Барнаула Антону Шеломенцеву. На процессе 16 мая стартовали судебные прения, прокурор запросила для экс-чиновника 11 лет колонии строгого режима со штрафом 25 млн рублей и с пятилетним запретом занимать посты в органах власти.

Кроме того, в Октябрьском районном суде Томска продолжается рассмотрение дела директора компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина, которого подозревают в даче Шеломенцеву двух взяток на общую сумму 600 тысяч рублей.