Такой день. Сектанты в барнаульском парке и планы на продажу Горного госпиталя

О главных событиях Алтайского края за 27 сентября

27 сентября 2024, 23:58, ИА Амител

Закат / Фото: unsplash.com

Управляющий барнаульским парком "Изумрудный" Владислав Вакаев рассказал о проблеме с религиозной группой, которая облюбовала амфитеатр общественного пространства для своих выступлений. Он рассказал, что один из "сектантов" недавно напал на него после просьб прекратить религиозную пропаганду.

В Барнауле планируют продать один из самых известных памятников архитектуры – бывший Горный (заводской) госпиталь на пр. Красноармейском, 19. С середины прошлого века здание находилось в ведении Алтайского государственного аграрного университета, и его много лет использовали как учебный корпус. Но в 2016 году вуз получил новое здание на улице Мерзликина, в которое и переехали преподаватели и студенты из госпиталя.

Барнаул продолжает расти и развиваться. На Павловском тракте, за ТЦ "Арена", активно возводятся новые жилые кварталы. Современные дома с закрытыми дворами и видом на поля уже появились рядом с улицей Просторной. А на градсовете были одобрены проекты еще нескольких комплексов, в том числе и возле улицы Звездной. В планах застройщиков – не только жилые дома, но и социальные объекты: школы, детские сады.