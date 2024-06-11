Такой день. Серьезное ухудшение погоды на Алтае и продление отключения горячей воды

О главных событиях региона за 10 июня

11 июня 2024, 00:15, ИА Амител

Колоски на фоне заката / Фото: unsplash.com

В Главгосэкспертизу России направили проектно-сметную документацию, разработанную для дороги в обход Бийска. Протяженность обхода составит 7 км, а возможный срок строительства – до полутора лет.

В Алтайском крае в ближайшее время ожидается серьезное ухудшение погоды. Во второй половине дня 10 июня, сутки 11-го и ночью 12 июня ожидаются дожди, грозы, местами сильные дожди, ливни, град, усиление ветра до 18-23 м/с, местами шквалы 25-27 м/с.

В Барнауле продлили сроки отключения горячей воды после гидравлических испытаний второго этапа. На ряде улиц ее не будет еще максимум трое суток, но по возможности ресурс дадут раньше.