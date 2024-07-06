Такой день. "Шелковый путь" в Барнауле и старт второго этапа приема в первые классы

О главных событиях Алтайского края за 6 июля

06 июля 2024, 23:45, ИА Амител

Закат в море / Фото: unsplash.com

Участники ралли "Шелковый путь" прибыли в Барнаул. Автомобили команд расположились на гребном канале – побывал там и корреспондент amic.ru.

Победителем второго этапа ралли-марафона стал экипаж белорусской команды МАЗ Сергея Вязовича. Они преодолели дистанцию в 180,2 км по маршруту Томск – Барнаул за 1 час 57 минут 34 секунды.

Третье уголовное дело против бывшего замглавы Барнаула Антона Шеломенцева о легализации (отмывании) крупной суммы, возбужденное в июле 2024 года, относится к первому обвинению экс-чиновника о взятке в 2 млн рублей, которую предприниматель-перевозчик Олег Бесчастный дал госслужащему. А второе дело, возбужденное весной, связано с компанией "Запсиб-Мост" и ремонтом некоего путепровода. Подробности третьего и второго дела против экс-чиновника рассказал следователь на процессе по продлению меры пресечения Шеломенцеву в пятницу, 5 июля.

В Алтайском крае стартовал второй этап приемной кампании в первые классы общеобразовательных учреждений. Как сообщает Министерство образования региона, она продлится до 5 сентября.